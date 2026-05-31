Forzan cortina y saquean negocio de comida en la Luis Echeverría, de Durango

Un establecimiento de comida ubicado en la colonia Luis Echeverría fue blanco de un robo durante la madrugada de este domingo, luego de que desconocidos ingresaran al local tras forzar la cortina metálica de acceso.

El reporte se recibió cerca de la 01:30 horas en el negocio denominado “La Providencia”, localizado sobre la calle Masurio, casi esquina con Selenio. Al lugar acudieron elementos de la Policía Investigadora de Delitos para tomar conocimiento de los hechos.

La propietaria, Tania Cecilia, relató a las autoridades que alrededor de las 12:30 horas revisó desde su teléfono celular la aplicación de las cámaras de videovigilancia del establecimiento y observó que se encontraban fuera de línea , situación que le generó sospechas.

Al trasladarse al inmueble descubrió que la cortina había sido violentada y que varias pertenencias habían sido sustraídas. Entre lo robado detectó un tanque de gas, una parrilla eléctrica, una licuadora, las cámaras de seguridad y aproximadamente 300 pesos en efectivo.

La afectada indicó que continuaría revisando el negocio para determinar si existen más objetos faltantes.

Asimismo, manifestó su intención de acudir ante el Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente y dar seguimiento a las investigaciones.