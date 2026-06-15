Justicia

Robos

Forzan puertas de vivienda de la Mayagoitia y roban varios artículos

Ladrones 'aprovecharon' que el domicilio estuvo deshabitado desde el sábado.

Forzan puertas de vivienda de la Mayagoitia y roban varios artículos

Forzan puertas de vivienda de la Mayagoitia y roban varios artículos

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Sujetos desconocidos ingresaron a una vivienda ubicada en la privada Sebastián Vera, en la colonia Héctor Mayagoitia de la ciudad de Durango, de donde presuntamente sustrajeron un televisor, un taladro y diversas herramientas.

El robo fue reportado la tarde de este domingo por un familiar de la propietaria.

El denunciante indicó que la casa se encontraba sola desde el sábado.

Al acudir al inmueble, descubrió que las tres puertas de acceso habían sido forzadas y que faltaban varios objetos, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Robos vivienda, varios, Mayagoitia, puertas

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas