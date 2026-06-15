Forzan puertas de vivienda de la Mayagoitia y roban varios artículos

Sujetos desconocidos ingresaron a una vivienda ubicada en la privada Sebastián Vera, en la colonia Héctor Mayagoitia de la ciudad de Durango, de donde presuntamente sustrajeron un televisor, un taladro y diversas herramientas.

El robo fue reportado la tarde de este domingo por un familiar de la propietaria.

El denunciante indicó que la casa se encontraba sola desde el sábado.

Al acudir al inmueble, descubrió que las tres puertas de acceso habían sido forzadas y que faltaban varios objetos, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes.