Forzan ventana y saquean vivienda en la colonia Bello Atardecer

Una vivienda de la Unidad Habitacional Bello Atardecer, en la ciudad de Durango, fue blanco de la delincuencia, luego de que desconocidos aprovecharan que permaneció sola durante varias horas para ingresar y apoderarse de diversos objetos de valor.

El robo fue reportado la mañana de este domingo por la propietaria del inmueble, quien informó a las autoridades que al regresar a su domicilio, ubicado sobre la calle De La Loma, descubrió que una ventana había sido forzada y que varias de sus pertenencias ya no se encontraban.

Entre los artículos sustraídos se encuentran una soldadora, diversas herramientas y piezas de joyería, sin que hasta el momento se haya determinado el monto total de lo robado.

De acuerdo con la información obtenida, la vivienda permaneció desocupada durante la tarde y noche del sábado, periodo en el que presuntamente ocurrió el ilícito. Todo indica que los responsables ingresaron por la parte posterior del inmueble.

Tras el reporte, elementos de seguridad acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y orientar a la propietaria para presentar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, con el fin de que se inicien las investigaciones para identificar a los responsables.