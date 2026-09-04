Justicia

ROBOS

Forzaron la puerta y vaciaron el cuarto que rentaba, en la colonia José Revueltas

El caso deberá ser denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Durango para iniciar las investigaciones.

Forzaron la puerta y vaciaron el cuarto que rentaba, en la colonia José Revueltas

Forzaron la puerta y vaciaron el cuarto que rentaba, en la colonia José Revueltas

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
Agrega a El Siglo de Durango en Google

Un robo a casa habitación fue reportado durante la noche de este jueves en la colonia José Revueltas, de la ciudad de Durango, donde el afectado descubrió que desconocidos habían forzado una puerta para apoderarse de varios objetos.

El reporte fue realizado aproximadamente a las 21:00 horas del jueves 3 de septiembre, desde un domicilio ubicado en la calle Primero de Mayo, en el citado asentamiento.

El afectado, identificado como Manuel, informó a las autoridades que, al revisar el inmueble, se percató de que habían ingresado sin su autorización.

Según los primeros datos recopilados, los responsables habrían forzado la puerta de un cuarto que la víctima renta en dicho domicilio para poder entrar y cometer el robo.

Del interior desapareció una pantalla, así como un proyector, objetos que se encontraban entre las pertenencias del reportante.


Además, los ladrones se llevaron un tanque de gas y diversos artículos que hasta ese momento no habían sido detallados en su totalidad.


Tras descubrir lo ocurrido, el afectado solicitó la presencia de las autoridades para realizar el reporte correspondiente; el caso deberá ser denunciado ante la Fiscalía General del Estado de Durango para iniciar las investigaciones y tratar de identificar a los responsables.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: robos habían, puerta, cuarto, domicilio

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Justicia
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas