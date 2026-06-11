'Fosfo Combi' vuelve a las escuelas de Durango convertida en un 'café internet itinerante'

Anuncian el regreso de la "Fosfo Combi" a las escuelas de Durango, pero será de una manera diferente, aunque continuando con su objetivo de apoyar a los estudiantes y generar oportunidades como respaldo académico.

Aunque se le impidió continuar como servicio de transporte gratuito para estudiantes, ahora brindará internet gratuito en el exterior de las escuelas y funcionará como un espacio itinerante de apoyo educativo para alumnos del medio rural.

"Si existen obstáculos para implementar la propuesta original, encontraremos nuevas maneras de que siga siendo una herramienta útil para las y los estudiantes", señaló el regidor Francisco Franco Soler.

Detalló que la combi se transformará en un "café internet itinerante", ofreciendo conectividad de alta velocidad en comunidades donde el acceso a internet continúa siendo un desafío.

La unidad acudirá a escuelas de la zona rural para instalar espacios temporales con mesas, sillas y bebidas refrescantes, con el fin de que los estudiantes utilicen el internet para realizar tareas, descargar materiales educativos y desarrollar proyectos escolares.

El llamado es para padres de familia, docentes, estudiantes y habitantes de las comunidades, para que participen en esta iniciativa proponiendo, a través de redes sociales, los poblados y escuelas donde consideran necesaria la presencia de la "Fosfo Combi".

"Queremos construir este proyecto junto con la ciudadanía. Por eso invitamos a que nos hagan llegar sus propuestas y nos indiquen a qué comunidades debemos acudir", comentó.

El regidor señaló que, además de brindar este servicio, se aprovecharán las visitas para escuchar de primera mano las necesidades, inquietudes y propuestas de los jóvenes.