¿Foto reciclada? Esteban Villegas publica reunión con Harfuch, pero usuarios señalan que la imagen es de 2025

Una publicación realizada este lunes 13 de julio por el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, llamó la atención de usuarios en redes sociales, quienes detectaron que la fotografía utilizada para informar sobre una reunión con Omar García Harfuch no sería reciente.

En su cuenta oficial de Facebook, el mandatario estatal señaló que, como parte de los acuerdos de trabajo con la presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para dar seguimiento a temas estratégicos.

“La coordinación entre el Gobierno de México y Durango nos permite seguir fortaleciendo las acciones que mantienen a nuestro estado entre los más seguros del país”, escribió.

Sin embargo, usuarios encontraron que la misma imagen ya había sido publicada por Villegas Villarreal el 10 de diciembre de 2025, acompañada de un mensaje en el que también hablaba del trabajo conjunto con García Harfuch en materia de seguridad.

La fotografía muestra a ambos funcionarios en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con la misma ropa y en la misma posición, por lo que se trataría de una imagen tomada hace aproximadamente siete meses.

FB: Esteban Villegas

Otra publicación aumentó las dudas

Horas antes, el gobernador compartió otra fotografía de su agenda en la Ciudad de México, en la que aparece acompañado de otros funcionarios. En esa imagen, la vestimenta que lleva Villegas no coincide con la de la foto junto a García Harfuch; pero la ropa del Secretario de Seguridad es exactamente la misma que utilizó en diciembre de 2025.

La inconsistencia generó comentarios y burlas entre usuarios, quienes cuestionaron por qué no se indicó que se trataba de una fotografía de archivo.

Usuarios comentan que este tipo de acciones son las que generan desconfianza sobre la relación del gobernador con Omar García Harfush, la cual el mismo Esteban Villegas aseguró que se encontraba bien, pero no vino a la entrega de equipo de seguridad, a la cual él comentó que asistiría, y eso despierta dudas sobre la relación con el Secretario de Seguridad.