Mara Güereca, la fotógrafa que enfrenta un tumor trabajando

Con la voz entrecortada, pero decidida a enfrentar lo que viene haciendo aquello que mejor sabe hacer, Mara Güereca, fotógrafa duranguense y persona muy querida por la comunidad de periodistas de Durango, dio a conocer que le fue detectado un tumor.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Mara Güereca contó que recientemente recibió una confirmación médica que nunca habría querido escuchar. Aunque evitó profundizar en el diagnóstico, explicó que ahora enfrenta una serie de gastos relacionados con estudios, consultas, traslados y los posibles procedimientos que serán necesarios durante este proceso.

“Entre estudios, médicos, traslados y lo que viene, que pueden ser cirugías y quimio, pues mi bolsillo ya le cuesta un poquito de trabajo”, compartió.

Decidió pedir apoyo haciendo lo que mejor sabe

En lugar de abrir una cuenta para solicitar donaciones, decidió recurrir a su talento y ofrecer sesiones fotográficas con precios desde los 500 pesos.

“La mejor forma en la que me pueden ayudar ahorita es agendando. Les juro que las fotos les van a encantar”, expresó en la grabación.

Además de las sesiones individuales, puso a disposición su trabajo para cubrir acontecimientos familiares y religiosos, como primeras comuniones, bautizos y confirmaciones, así como otros eventos para los cuales puede realizar cotizaciones personalizadas.

Su mensaje ha provocado numerosas muestras de cariño y solidaridad por parte de amigos, compañeros y personas que conocen la calidad de su trabajo. Detrás de cada reservación habrá ahora algo más que una sesión fotográfica: será una forma directa de acompañarla y ayudarla a cubrir los gastos de la atención médica que deberá recibir.

¿Cómo ayudar a Mara?

Quienes deseen respaldarla pueden hacerlo contratando una sesión o solicitando una cotización para la cobertura de algún evento. Las reservaciones pueden realizarse mediante sus redes sociales.

También es posible ayudar compartiendo su video y la información sobre sus servicios para que llegue a más personas.

“Échenme todas sus buenas vibras, que las necesito. Muchas gracias por acompañarme, por confiar en mi trabajo y nos vemos detrás de cámaras”, concluyó.

Amigos de El Siglo de Durango se sumaron a las muestras de afecto para Mara, deseándole fortaleza durante este proceso y confiando en que la comunidad duranguense responderá a su llamado respaldando el trabajo al que ha dedicado su talento y cariño.