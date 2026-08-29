Fotografías para recordar las Fábricas de Francia y la Francia Marítima

Hay fotografías que parecen detener el reloj. Para muestra, estas imágenes antiguas de las Fábricas de Francia y Francia Marítima, que permiten asomarse a una Durango distinta, cuando sus calles, comercios y edificios comenzaban a definir una identidad urbana que, con el paso de las décadas, se transformaría sin borrar del todo sus huellas.

Una de estas postales, fechada en 1900, guarda precisamente ese encanto de una ciudad que apenas comenzaba a convertirse en escenario de nuevas historias.

Detrás de aquellos establecimientos también permanece la memoria de la presencia francesa en Durango. Desde el siglo XIX y hasta la primera mitad del XX, familias provenientes principalmente de Barcelonnette, en los Alpes franceses, llegaron a México y encontraron en esta ciudad un espacio para desarrollar actividades comerciales, especialmente relacionadas con telas, ropa y artículos de lujo.

Entre las imágenes también destaca una fotografía del interior de Francia Marítima, captada después del incendio ocurrido en 1960, cuando el establecimiento tuvo una ubicación temporal en el edificio Mijares.

La escena permite observar uno de los episodios que forman parte de la historia comercial de la ciudad y que, lejos de interrumpirla, muestran la capacidad de estos negocios para adaptarse a los cambios y continuar formando parte de la vida cotidiana de Durango.

Hoy, contemplar estas fotografías significa mirar mucho más que antiguos escaparates o interiores comerciales, es reconocer los cambios de una ciudad que ha crecido, modificado sus espacios y visto pasar generaciones enteras.

Entre edificios, calles y rostros que ya pertenecen a otra época, las imágenes conservan la elegancia de aquellos años y recuerdan que cada rincón del Centro Histórico guarda una historia. Son postales de una Durango que cambió con el tiempo, pero cuyo pasado todavía encuentra la manera de hacerse presente.