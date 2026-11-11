Fox Sports México concluye sus transmisiones en la televisión y da el paso a Nación Deportes

La televisión deportiva mexicana cerró una de sus etapas más reconocidas la noche del 10 de noviembre de 2026. Tras meses de especulación, problemas financieros y disputas legales, Fox Sports México desapareció oficialmente como marca y cedió su lugar a Nación Deportes. Con ello concluyó un nombre que durante años estuvo asociado con transmisiones de Liga MX, NFL, Grandes Ligas, Champions League y Juegos Olímpicos.

La última emisión bajo la identidad de Fox Sports México fue una edición nocturna de La Última Palabra. Durante la despedida, el conductor Alejandro Blanco confirmó la transición al señalar: “Hoy finaliza un ciclo y mañana inicia transmisiones de Nación Deportes”. Días antes, el comentarista Fabián Estay había reconocido la incertidumbre que rodeaba el cambio al declarar: “No sé cómo nos vamos a llamar”.

¿Qué llevó a la desaparición de Fox Sports?

La desaparición de Fox Sports México estuvo ligada principalmente al vencimiento de la licencia que permitía a Grupo Lauman utilizar la marca Fox Sports en territorio nacional. El acuerdo expiró el 10 de noviembre de 2026 y coincidió con una etapa marcada por conflictos con Fox Corporation, además de dificultades financieras y la pérdida de varios derechos deportivos que durante años formaron parte de la programación de la cadena.

Pese al cambio de identidad, la operación seguirá en manos de Grupo Lauman, empresa encabezada por Manuel Arroyo. El corporativo adquirió Fox Sports México en 2021, como parte de las condiciones derivadas de la fusión internacional entre Disney y 21st Century Fox. Sin embargo, la conclusión del acuerdo de licencia obligó a la compañía a desarrollar una nueva marca para mantenerse en el mercado deportivo.

Nuevo canal, misma programación

Nación Deportes iniciará transmisiones con cuatro señales: Nación Deportes, Nación Deportes 2, Nación Deportes 3 y Nación Deportes Premium. Su oferta estará enfocada principalmente en basquetbol, lucha libre, deportes de combate y automovilismo, con propiedades como la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, la LNBP Femenil, la Liga Endesa, la Copa del Mundo FIBA Qatar 2027, el CMLL, AEW, LUX Fight League, Legacy Fight League y la Carrera Panamericana.

La programación no cambiará por completo durante la transición. Espacios como La Última Palabra y parte del talento que permanecía en pantalla continuarán bajo la nueva marca. No obstante, Nación Deportes nace con una cartera de derechos más limitada que la que llegó a tener Fox Sports México en su mejor momento, por lo que el reto será conservar audiencia y construir una identidad propia tras el adiós de una de las señales deportivas más influyentes de la televisión de paga en México.