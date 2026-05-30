Expresidentes Fox y Calderón respaldan a Maru Campos durante concentración en Chihuahua

Al grito de "Yo con Maru" y "no estás sola", fue que cientos de simpatizantes e integrantes del PAN, se reunieron este sábado en Chihuahua capital, para apoyar a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván.

La acción se realizó para darle el respaldo a la mandataria, a quien Morena le inició esta semana un juicio político, por el caso del narcolaboratorio y la muerte de dos agentes estadounidenses en dicho operativo.

A la 1:30 de la tarde del sábado se realizó una caravana que partió frente a la deportiva en la calle Pascual Orozco en la capital del estado, hacia el Centro de Convenciones.

La caravana estuvo encabezada por simpatizantes del partido, entre ellos el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, y demás integrantes del PAN.

En el centro de convenciones había cientos de simpatizantes del partido, tanto del estado de Chihuahua y de otros estados del país, así como figuras políticas nacionales.

Entre los más importantes estaban los expresidentes Vicente Fox Quezada, así como Felipe Calderón Hinojosa, además de gobernadores panistas, senadores y diputados locales y federales.

Jorge Romero, líder nacional del PAN, en su mensaje comentó que, en Chihuahua, se iniciaron muchas luchas por la democracia del país, por lo cual hoy se está de nueva cuenta aquí para darle el respaldo a Maru Campos.

"Sabemos que ya iniciaron su persecución política. A ellos también les decimos. ‘se meten contigo, mi gober, y se meten con todas y todas nosotros. Que lo midan. Un pelo te tocan y todos y todas a las calles. Te habremos de defender hasta donde tope, todo nuestro respaldo y toda nuestra defensa", dijo Romero.

Afirmó que actualmente en el país hay solo de a dos, o se está con quienes juraron defender al país y se aliaron con el crimen organizado o se está con quienes lo combaten.

"Pues yo con Maru, con quien combate al crimen organizado, porque eso somos en los gobiernos de Acción Nacional", agregó.

Al recinto acudieron miles de simpatizantes panistas del estado, quienes al unísono junto con el líder nacional del PAN gritaron "Yo con Maru".

"Es una marranada", dice Fox

Otra de las personalidades que dio su respaldo a Maru Campos fue el expresidente de México, Vicente Fox Quezada, quien comentó que una "marranada" no le va a quitar su grandeza al estado de Chihuahua.

"La marranada no es un freno para Maru. Falquidio es el equivalente de mujer para los bárbaros del norte. No se trata del tema de la gobernadora valiente, poderosa, excelente. Esta marranada no progresará, no quitará el valor a los principios sagrados de la civilización occidental: democracia, libertad, derechos humanos, respeto a la ley, economía de mercado, equidad de igualdad, principios diariamente violados por Morena y el actual gobierno.

No saben generar riqueza y empleos, solo saben dispendiar el presupuesto nacional, pero la democracia no es ciega; hoy son gobiernos que traicionan radicalmente lo que propusieron en campaña. En eso está la puñalada trapera. En eso está la traición descarada", afirmó Fox en su mensaje.

Agregó que Morena estaba pasando a la historia por inútiles e incapaces de generar riqueza y empleo, ya que solo saben dispendiar el presupuesto nacional.

Comentó que la tarea del PAN ahora es diferente, es de salvar el valor de la justicia y el trato igual para todos y todas.

"Hoy tenemos el reto de hacer una verdadera regresión del punto donde nos encontramos y el primer paso, el paso más importante que quiero dejar aquí con ustedes, es que en el 2027 logremos un mínimo de que nadie tenga mayoría en el Congreso Federal e inclusive los estatales. Para ustedes, por qué para nosotros es claro, vamos a ponerles el freno a un caballo desbocado, vamos a obligar a dialogar por el presupuesto, a dialogar por los cambios legales y constitucionales. Recuerden que hoy estos tipejos ya llevan 90 cambios constitucionales, han tejido un impresionante conjunto sólo para volverse autocráticos, sólo para volverse esa dictadura perfecta que ya tuvimos en el pasado. Entonces digamos que no venimos a pedir permiso para ser dignos, con esa dignidad y esa libertad venimos a recordar lo que ninguna ley, ningún miedo, ni ninguna costumbre está por encima del valor de cada persona, de cada mexicano", aseguró Fox.

https://x.com/azucenau/status/2060830344039817672

"Más Maru Campos menos Rocha Moya": Felipe Calderón

Por su parte, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, refirió que decidió acudir a dar su respaldo a Maru, ya que más allá de lo conveniente hay que hacer lo correcto y lo correcto es estar con ella en Chihuahua.

"Estas sufriendo una injusticia porque estar aquí es estar de lado de lodo ciudadanos, de la seguridad y de la justicia. También estoy aquí por eso, porque cuando se usa facciosamente el poder para perseguir adversarios, todos los ciudadanos estamos amenazados y todos debemos decir basta ya al poder autoritario", comentó en su mensaje.

Dijo que él ha vivido en carne propia el ser perseguido por todo el aparato del Estado, por venganza, por envidia o por intereses políticos.

"Sé lo que significa estar ahí y que muchos te den la espalda por miedo o por conveniencia. Yo no te doy la espalda como tú nunca me has dado la espalda. Y debes estar tranquila. Yo diría, debes estar contenta, Maru. Porque para ti, para ti es la promesa de buena. Así que, querida Maru, bienaventurada eres".

Señaló que el verdadero enemigo del país no es la oposición, sino el crimen organizado.

"El verdadero enemigo de México, amigas y amigos, el que nos está robando la soberanía, la capacidad de escoger nuestro destino, el que está capturando, atrapando el poder en cada rincón y en cada nivel de gobierno por la ley de plata o plomo, el verdadero enemigo de México es el crimen organizado y la delincuencia. México necesita que mexicanas y mexicanos de bien nos unamos para luchar contra ese verdadero enemigo. El crimen organizado. Lo dije hace 20 años. Lo dije los seis años en que tuve el honor de ser presidente. Se lo dije a nuestros soldados, a nuestros marinos, a nuestros fiscales y a los policías que arriesgaban, siguen arriesgando e incluso perdiendo la vida en defensa de las familias mexicanas".

En ese sentido, aseguró que proteger a los mexicanos es el más grande deber constitucional, legal, político y ético de cualquier gobernante.

"Tu Maru, has defendido a las familias arriesgándote tú misma. Lo has hecho con valentía, has combatido a la delincuencia y digan lo que digan, Maru, eso es lo correcto. Por eso estamos todos contigo", afirmó.

Agregó que es absurdo que Maru sea la perseguida por el Gobierno Federal y que quienes están acusados de complicidad con los criminales más sanguinarios, sean protegidos por el gobierno Supremo en México.

"Lo que México necesita es gobernantes que cumplan con su deber, no gobernantes que entreguen a las familias en las manos del crimen. Y si no entienden, se lo decimos fuerte y claro: lo que México exige son más Marus Campos y menos Rocha Moya. ¿Qué parte no entienden, carajo?".