Fracking en México: una amenaza sin coordenadas públicas

Mientras el gobierno de la presidenta Sheinbaum y Pemex presentan el fracking como "la llave a la soberanía energética", hay una pregunta que siguen sin responder: ¿En qué territorios ocurriría? Si el comité presidencial de expertos no se compromete a recomendar la prohibición de la fractura hidráulica, necesario es considerar que no sería un proyecto pequeño y que más de 6 millones de mexicanos viven donde podría expandirse el fracking. Las áreas con potencial abarcan 7.7 millones de hectáreas; más de una cuarta parte corresponde a ejidos y bienes comunales. No son territorios vacíos sino comunidades, tierras agrícolas y formas que vida que ya existen en zonas de Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz, donde se encuentran las provincias petroleras Sabinas-Burro Picachos, Burgos y Tampico-Misantla.

El fracking requiere fracturar miles de pozos, grandes volúmenes de agua e infraestructura que transforma el territorio. Pero la información pública sobre las zonas con potencial para explotarlo se ha vuelto cada vez más limitada y difícil de consultar:

Discutir si el fracking "va o no va" sin mostrar dónde podría ocurrir, deja fuera a quienes tendrían que vivir con sus impactos.

Así lo advirtió la asociación CartoCrítica, de investigación, mapas y datos para la sociedad civil, el 30 de junio en su informe "Fracking sin coordenadas públicas. Reconstrucción de la geografía de los hidrocarburos no convencionales en México", documento de 36 páginas presentado en el auditorio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

Lo que más está en juego es el agua, subrayo.

Sin información clara, las comunidades no pueden saber si los proyectos afectarian a sus fuentes de agua, sus suelos y su salud.

Por ello, desde CartoCrítica reconstruyeron la geografía de los hidrocarburos no convencionales en México, un mapa donde se pueden identificar las áreas potenciales de fracking, las más codiciadas por Pemex y las que aún esperan explorar para saber si fracturarlas.

Si se explotara apenas el 10% de las reservas identificadas, serían necesarios más de 25 mil pozos y casi 2 billones de litros de agua dulce. Casi 200 millones de pipas de agua para Pemex.

Ocho de cada diez litros de agua necesarios para el fracking generarían condiciones de grave riesgo hídrico para comunidades y ecosistema.

Más de 6 millones de personas quedarían expuestas a falta de agua, contaminación de suelos y afectaciones a la salud.

Esto es, 1.5 millones de mujeres en edad reproductiva, 1.25 millones sin derechohabiencia a servicios de salud, 877 mil hablantes de lenguas indígenas y una tercera parte pertenece a localidades rurales.

En la presentación del estudio participaron dos de sus autores -Manuel Llano Vázquez Prada y José Rafael Flores Hernández-, comentado por Beatriz Olivera Villa, de Engenera. En la investigación participó además Carla Flores Lot.

CartoCrítica centró su investigación en las provincias petroleras Sabinas-Burro Picachos, Burgos y Tampico-Misantla por ser las que el gobierno federal ha señalado de manera reiterada como foco del interés no convencional y sobre las que existe mayor información disponible.

Si bien existen referencias a recursos no convencionales en otras provincias petroleras, como Veracruz, Chihuahua y Cuencas del Sureste, se trata de recursos marginales en comparación con los analizados por CartoCrítica, por lo que no se incluyeron en su estudio.

Las áreas representadas en mapas se clasificaron a partir de la revisión sistemática de información cartográfica a la que se tuvo alcance, publicada o referida por Pemex y autoridades del sector energético desde 2012.

Con base en ese acervo se construyó una jerarquía de tres categorías: áreas potenciales corresponden a aquellas donde se ha identificado la presencia de recursos no convencionales; áreas prospectivas, a las que Pemex ha señalado en repetidas ocasiones como áreas de interés; y áreas prioritarias, a aquellas donde, de acuerdo con información disponible, Pemex iniciaría en el mediano plazo la exploración y, eventualmente, la extracción de estos recursos.

Los escenarios de pozos, demanda de agua, recuperación de hidrocarburos, costos y riesgo hídrico se construyeron con base en una metodología desarrollada en un cuaderno temático de estimación del consumo requerido de agua para explotación de recursos petroleros no convencionales mediante fracturación hidráulica en México.

El procedimiento parte de los recursos prospectivos de hidrocarburos reportados por la autoridad para cada provincia; sobre ese volumen se aplica un factor de recuperación de 10% -un supuesto conservador ante la ausencia de factores de recuperación oficiales- para obtener el volumen técnicamente recuperable.

Ese volumen se divide entre la productividad estimada por pozo -3 mil millones de pies cúbicos para pozos de gas y 180 mil barriles para pozos de aceite para determinar el número de pozos que requeriría su explotación.

El número de pozos se multiplica por la intensidad de uso de agua (75.000 metros cúbicos por pozo) para estimar la demanda hídrica total, y por el costo de perforación y terminación (14 millones de dólares por pozo) para aproximar la inversión requerida.

Los valores de productividad e intensidad hídrica adoptados corresponden a condiciones de baja productividad e intensidad alta de uso de agua, apropiados para dimensionar el límite superior de la demanda en provincias con estrés hídrico documentado.

Finalmente, el volumen recuperable se contrasta con el consumo nacional anual de gas y petróleo para expresarlo como años equivalentes de abastecimiento.

Para dimensionar la población potencialmente expuesta, se tomó un radio de 15 kilómetros alrededor de las áreas de interés, con base en el alcance documentado en la literatura científica sobre contaminación quimica en aguas superficiales río abajo, presiones sísmicas y riesgos congénitos a la salud.

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