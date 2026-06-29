Fracturan costillas a mujer policía de Nombre de Dios mientras participaba en una detención

Una elemento policiaco del municipio de Nombre de Dios, fue ingresada al Hospital General 450 de la ciudad de Durango luego de resultar lesionada mientras participaba en una detención.

El ingreso fue registrado alrededor de las 11:00 horas del domingo 28 de junio, cuando se notificó la llegada de Rosa Cecilia Morán Valdez, de 39 años de edad, quien requirió atención médica especializada debido a las lesiones que presentaba.

Según la información obtenida, la mujer se desempeña como policía y sufrió las lesiones durante una intervención para realizar una detención, aunque hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

El diagnóstico preliminar señala que la agente presentó fractura en varias costillas, además de una lesión en el hombro izquierdo, por lo que quedó bajo observación y tratamiento del personal médico del Hospital General 450.

La oficial fue trasladada desde el municipio de Nombre de Dios hasta la capital del estado para recibir atención especializada debido a la gravedad de las lesiones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si existe alguna persona detenida o si las lesiones fueron ocasionadas por un presunto agresor durante el operativo, por lo que el caso continúa bajo investigación.

Se espera que en las próximas horas las autoridades amplíen la información sobre este hecho para esclarecer cómo ocurrieron las agresiones y determinar las responsabilidades correspondientes.