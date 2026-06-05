La Sala Manuel Valles Gómez del Museo Francisco Villa alberga la exposición colectiva “Francisco Villa visto por los artistas plásticos de Durango”, una muestra que ya se encuentra abierta al público en general tras su inauguración formal el pasado martes 2 de junio.

La exhibición reúne la mirada, sensibilidad e interpretación plástica de diversos creadores duranguenses en torno a una de las figuras más emblemáticas de la historia nacional.

ORGULLO DE LA PLÁSTICA DURANGUENSE

Como un reflejo del orgullo y talento de la plástica local, la muestra reúne a destacados maestros y creadores como Guillermo Ceniceros, Manuel Valles Gómez, José Luis Ramírez, José Luis Calzada Mata, Felipe Piña Monsiváis, Fernando Andrade Cansino, Arnoldo Martínez Maldonado, Erik Daniel Martínez Pulgarín, Omar Ortiz Hernández, Rogelio Domínguez Breceda, Guillermo Salazar González, Irwin Sandoval, Luis Gustavo Sandoval, Aida, Erasmo Lozano Álvarez “Koquis”, Kuper Corral y Galarza.

Todos ellos muestran su trabajo a través de una rica variedad de disciplinas que van desde el grafito, óleo, grabado, acrílico, técnicas mixtas y acuarela, hasta el diseño digital. Ya sea centrados en las facciones y el rostro del General, o a través de propuestas visuales más audaces, la exposición revela las múltiples formas en que este ícono revolucionario es interpretado hoy en día.

UN DIÁLOGO ENTRE EL ARTE Y LA IDENTIDAD

Más allá de ilustrar al personaje histórico, la exposición busca abrir un diálogo directo entre la memoria, el arte y la identidad duranguense.

La huella histórica de Francisco Villa trasciende disciplinas; ahora, los artistas plásticos de Durango ofrecen su propia lectura visual. A través del color, la forma y la imaginación, recrean al personaje para el espectador, consolidando un profundo homenaje pictórico al “Centauro del Norte”.