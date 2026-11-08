Frenan evaluación a trabajadores del Poder Judicial; levantan paro de labores

Dirigentes sindicales del Poder Judicial de la Federación (PJF) y autoridades del Órgano de Administración Judicial (OAJ) acordaron dejar sin efectos el controvertido acuerdo acerca del nuevo esquema de evaluación de la carrera judicial.

En reunión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ambas partes acordaron modificarlo para derogar en definitiva toda referencia a que la evaluación tendrá efectos sancionatorios o bien, implique separación del cargo.

Mediante un comunicado, el Máximo Tribunal de Justicia de México informó que además se eliminará la previsión de evaluaciones extraordinarias pedidas por los titulares y se modificarán los porcentajes de aquellos aspectos que impliquen algún factor de subjetividad.

En contraste, indicó, se establecerá de modo claro y categórico que la evaluación del desempeño tendrá como propósito fundamental fortalecer la eficiencia, eficacia y calidad en la impartición de justicia.

Asimismo, la Suprema Corte señaló que se acordó que las modificaciones sustantivas al referido Acuerdo General serán publicadas a la brevedad en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

"Esta determinación es resultado del diálogo sostenido entre las representaciones de las y los trabajadores, la SCJN y el OAJ; así como del compromiso institucional de atender sus planteamientos", destacó.

De esta forma, los juzgados y tribunales del P laborarán con normalidad el próximo lunes 9 de noviembre.