Frente frío 1: estados que tendrán 0 grados y vientos fuertes de lunes 21 a miércoles 23
La temporada de frentes fríos 2026-2027 está comenzando de manera oficial, pues el primero de los 56 esperados afectará a la República Mexicana a partir de este 21 de septiembre y hasta el miércoles 23.
¿Qué estados afectará el frente frío 1 a partir del lunes 21 de septiembre?
El pronóstico más reciente del Servicio Metereológico Nacional (SMN) señala que el frente frío 1 se acercará a la frontera este lunes y afectará con vientos de hasta 60 kiolómetros por hora (km/h) principalmente en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.
De igual forma, este mismo 21 de septiembre se espera que en la zona sierra de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz el frío oscile entre los 0 y los 5 grados.
¿Cómo y qué estados afectará este sistema frontal el martes 22 y miércoles 23?
El informe del SMN también señala que para el martes 22 se verán afectados principalmente los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila con fuertes vientos de hasta 70 kilómetros por hora (km/h).
Mientras que para el miércoles 23, el mismo pronóstico indica que los vientos en estos estados serán de hasta 60 kilómetros por hora (km/h).
Temperaturas alcanzarán los cero grados en algunos estados
En cuanto a las temperaturas, tanto el martes 22 como el miércoles 23 se espera que las más frías alcancen los cero grados en las zonas altas de los siguientes estados:
- Chihuahua
- Durango
- Michoacán
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
¿Cuántos frentes fríos se esperan en septiembre de 2026?
El Servivio Metereológico Nacional (SMN) pronosticó para septiembre de 2026 tres frentes fríos, por lo que se prevé que ingresen dos más en un periodo de 10 días.