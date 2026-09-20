Frente frío 1: estados que tendrán 0 grados y vientos fuertes de lunes 21 a miércoles 23

La temporada de frentes fríos 2026-2027 está comenzando de manera oficial, pues el primero de los 56 esperados afectará a la República Mexicana a partir de este 21 de septiembre y hasta el miércoles 23 .

¿Qué estados afectará el frente frío 1 a partir del lunes 21 de septiembre?

El pronóstico más reciente del Servicio Metereológico Nacional (SMN) señala que el frente frío 1 se acercará a la frontera este lunes y afectará con vientos de hasta 60 kiolómetros por hora (km/h) principalmente en los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila.

De igual forma, este mismo 21 de septiembre se espera que en la zona sierra de Chihuahua, Durango, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz el frío oscile entre los 0 y los 5 grados .

¿Cómo y qué estados afectará este sistema frontal el martes 22 y miércoles 23?

El informe del SMN también señala que para el martes 22 se verán afectados principalmente los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila con fuertes vientos de hasta 70 kilómetros por hora (km/h) .

Mientras que para el miércoles 23, el mismo pronóstico indica que los vientos en estos estados serán de hasta 60 kilómetros por hora (km/h).

Temperaturas alcanzarán los cero grados en algunos estados

En cuanto a las temperaturas, tanto el martes 22 como el miércoles 23 se espera que las más frías alcancen los cero grados en las zonas altas de los siguientes estados:

Chihuahua

Durango

Michoacán

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

¿Cuántos frentes fríos se esperan en septiembre de 2026?