Frente frío 2 traerá descenso de temperaturas en Durango: así será el clima el viernes 16 de octubre

El segundo frente frío de la temporada se aproxima a Durango y se espera que sus efectos comiencen a sentirse la noche del viernes, con un ligero descenso de las temperaturas que podría llevar los registros mínimos a un solo dígito durante las mañanas del sábado y domingo.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el sistema frontal ingresó al país desde el jueves, pero sus efectos en la entidad se reflejarán principalmente durante el fin de semana, con un descenso térmico tanto en la capital como en otras regiones del estado.

Para este viernes se pronostica una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 27 grados centígrados en la ciudad de Durango, aunque por la noche el termómetro podría descender hasta los 11 grados.

Se espera cielo mayormente nublado, con posibilidades de lluvia muy bajas, prácticamente inexistentes, y rachas de viento que podrían alcanzar los 45 kilómetros por hora.

En el resto del estado, el pronóstico contempla lluvias principalmente en la zona norte, donde podrían registrarse precipitaciones de intensidad moderada a fuerte, mientras que para otras regiones se esperan lluvias ligeras.

En cuanto a las temperaturas registradas la mañana del jueves, la mínima fue de cuatro grados centígrados en el municipio de San Bernardo, seguida de seis grados en La Rosilla, Guanaceví.

Con 10 grados en Hidalgo; 11 en Ocampo; 12 en Vicente Guerrero; 13 en Nuevo Ideal; 14 en Canatlán; 15 en la ciudad de Durango; 16 en Santiago Papasquiaro y Poanas; 18 en Lerdo, y 20 en Indé y Topia. En Tamazula, el registro fue de 24 grados.

Por su parte, las temperaturas máximas de las últimas horas alcanzaron los 38 grados centígrados en Tamazula, 35 en Topia, 34 en Santiago Papasquiaro, 33 en Ocampo, 32 en Lerdo, 31 en Durango y 30 en San Bernardo e Indé.