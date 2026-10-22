Frente frío 3 se aproxima a México y dejará heladas en estos estados del 23 al 25 de octubre
La temporada de frentes fríos continúa sobre el territorio mexicano y para este mes se prevé que para este mes de octubre se tengan al menos siete.
En un reciente pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se dio a conocer que el sistema frontal número 3 ya se aproxima al país, por lo que dejará varias condiciones climáticas que pondrán en alerta.
Pronóstico general
De acuerdo al informe, la madrugada de este jueves este fenómeno comenzó a tener presencia sobre varias regiones, presentando temperaturas bajo cero en las primeras horas del día.
Canales de baja presión prevalecerán sobre México, que aunados a una vaguada en niveles medios y altos sobre Yucatán, originarán lluvias puntuales, así como chubascos y lluvias fuertes.
Asimismo, el frente frío número 3 se extenderá sobre el noroeste y también tendrá una interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, que también ayudará a la formación de chubascos, lluvias y vientos.
En este mismo fenómeno, es posible que el viento -de 40 a 60 kilómetros por hora- forme posibles torbellinos en Sonora (norte) y Chihuahua (noroeste).
Además, el frente frío número 2 se extiende con características de estacionario sobre el mar caribe, pero sin afectar a México. Sin embargo, la masa de aire polar que lo impulsa, mandrá viento de componente norte y oleaje elevado en la costa sur de Veracruz y el istmo y golfo de Tehuatepec.
¿Quiénes tendrán heladas de 0 grados?
El pronóstico extendido para el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre, este frente frío permanecerá sobre el territorio nacional y traerá consigo el descenso de temperaturas.
Según el SMN, las heladas se mantendrá de 0 a 5 grados Celsius, afectado de manera considerable a las zonas serranas de estos estados:
- Baja California
- Chihuahua
- Durango
- Sonora
- Zacatecas
- Guanajuato
- Michoacán
- Estado de México
- Hidalgo
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
A esto se sumarán lluvias de diferentes intensidades, las cuales también tendrán presencia en la mayoría de estos lugares.