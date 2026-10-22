Frente frío 3 se aproxima a México y dejará heladas en estos estados del 23 al 25 de octubre

La temporada de frentes fríos continúa sobre el territorio mexicano y para este mes se prevé que para este mes de octubre se tengan al menos siete.

En un reciente pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se dio a conocer que el sistema frontal número 3 ya se aproxima al país , por lo que dejará varias condiciones climáticas que pondrán en alerta.

Pronóstico general

De acuerdo al informe, la madrugada de este jueves este fenómeno comenzó a tener presencia sobre varias regiones, presentando temperaturas bajo cero en las primeras horas del día.

Canales de baja presión prevalecerán sobre México, que aunados a una vaguada en niveles medios y altos sobre Yucatán, originarán lluvias puntuales, así como chubascos y lluvias fuertes.

Asimismo, el frente frío número 3 se extenderá sobre el noroeste y también tendrá una interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical , que también ayudará a la formación de chubascos, lluvias y vientos.

En este mismo fenómeno, es posible que el viento -de 40 a 60 kilómetros por hora- forme posibles torbellinos en Sonora (norte) y Chihuahua (noroeste).

Además, el frente frío número 2 se extiende con características de estacionario sobre el mar caribe, pero sin afectar a México. Sin embargo, la masa de aire polar que lo impulsa, mandrá viento de componente norte y oleaje elevado en la costa sur de Veracruz y el istmo y golfo de Tehuatepec.

¿Quiénes tendrán heladas de 0 grados?

El pronóstico extendido para el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre, este frente frío permanecerá sobre el territorio nacional y traerá consigo el descenso de temperaturas.

Según el SMN, las heladas se mantendrá de 0 a 5 grados Celsius , afectado de manera considerable a las zonas serranas de estos estados:

Baja California

Chihuahua

Durango

Sonora

Zacatecas

Guanajuato

Michoacán

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

A esto se sumarán lluvias de diferentes intensidades, las cuales también tendrán presencia en la mayoría de estos lugares.