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FRENTES FRÍOS

Frente frío 3 se aproxima a México y dejará heladas en estos estados del 23 al 25 de octubre

Para esta temporada, se espera que octubre tenga al menos siete frentes fríos.

Frente frío 3 se aproxima a México y dejará heladas en estos estados del 23 al 25 de octubre

Frente frío 3 se aproxima a México y dejará heladas en estos estados del 23 al 25 de octubre

FERNANDA GALARZA
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La temporada de frentes fríos continúa sobre el territorio mexicano y para este mes se prevé que para este mes de octubre se tengan al menos siete. 

En un reciente pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se dio a conocer que el sistema frontal número 3 ya se aproxima al país, por lo que dejará varias condiciones climáticas que pondrán en alerta.

Pronóstico general

De acuerdo al informe, la madrugada de este jueves este fenómeno comenzó a tener presencia sobre varias regiones, presentando temperaturas bajo cero en las primeras horas del día. 

Canales de baja presión prevalecerán sobre México, que aunados a una vaguada en niveles medios y altos sobre Yucatán, originarán lluvias puntuales, así como chubascos y lluvias fuertes.

Asimismo, el frente frío número 3 se extenderá sobre el noroeste y también tendrá una interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, que también ayudará a la formación de chubascos, lluvias y vientos. 


En este mismo fenómeno, es posible que el viento -de 40 a 60 kilómetros por hora- forme posibles torbellinos en Sonora (norte) y Chihuahua (noroeste). 


Además, el frente frío número 2 se extiende con características de estacionario sobre el mar caribe, pero sin afectar a México. Sin embargo, la masa de aire polar que lo impulsa, mandrá viento de componente norte y oleaje elevado en la costa sur de Veracruz y el istmo y golfo de Tehuatepec.


¿Quiénes tendrán heladas de 0 grados?


El pronóstico extendido para el viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre, este frente frío permanecerá sobre el territorio nacional y traerá consigo el descenso de temperaturas.


Según el SMN, las heladas se mantendrá de 0 a 5 grados Celsius, afectado de manera considerable a las zonas serranas de estos estados:


    

  • Baja California
    • 

  • Chihuahua
    • 

  • Durango 
    • 

  • Sonora
    • 

  • Zacatecas
    • 

  • Guanajuato
    • 

  • Michoacán 
    • 

  • Estado de México
    • 

  • Hidalgo
    • 

  • Tlaxcala
    • 

  • Puebla
    • 

  • Veracruz
    • 

  • Oaxaca
    • 



A esto se sumarán lluvias de diferentes intensidades, las cuales también tendrán presencia en la mayoría de estos lugares. 


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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