Frente frío 4 dejará lluvias en estos estados HOY lunes 2 de noviembre

Este pasado fin de semana, el frente frío número 4 de la temporada ingresó a territorio nacional, dejando a su paso un descenso en la temperatura en algunos estados. Sin embargo, otro de los efectos que el sistema frontal generará son precipitaciones, por lo que este lunes 2 de noviembre algunas regiones del país presentarán lluvias.

¿Qué dice el SMN sobre el frente frío?

En su más reciente reporte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) señala que este lunes 2 de noviembre el frente frío número 4 se extenderá sobre el norte del territorio mexicano, y al estar asociado con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera, y en interacción con la corriente en chorro subtropical, darán paso a lluvias en algunas regiones, que aunque no se prevé sean muy intensas, serán considerables en algunas zonas.

Se prevé que en los próximos días el frente frío número 4 avance por territorio nacional, extendiéndose sobre la Mesa del Norte pero desplazándose sobre noreste y oriente del país para el miércoles 4 de noviembre, y dejando a su paso algo de vientos y lluvias considerables en algunas zonas.

Estados que tendrán lluvias este lunes

En el reporte meteorológico más reciente, el SMN señala que para este lunes 2 de noviembre existen condicione para que se generen intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en los estados de:

Sonora

Chihuahua

Coahuila

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Además, se espera un pronóstico con lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en los estados de:

Baja California Sur

Nuevo León

Nayarit

Estado de México

Puebla

También habrá bajas temperaturas

Además de las precipitaciones que se registrarán por el frente frío 4, las temperaturas también bajarán en próximos días.

Durante las primeras horas de este lunes, de acuerdo con el reporte del SMN, la temperatura habría bajado hasta una mínima que habría rondado entre los -5 y 0 grados centígrados en la zona serrana de Baja California, Chihuahua y Durango, mientras que en los estados de Sonora, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, el pronóstico indicaba una temperatura mínima de 0 a 5 grados.

Este pronóstico se replicará para el martes 3 de octubre, cuando serán los mismos estados los que registren estas temperaturas, sobre todo en las zonas serranas, por la mañana.

Se espera que durante toda la semana las temperaturas mínimas se mantengan alrededor de estos valores,