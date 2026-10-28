Frente Frío 4 se aproxima a México: Estos estados llegarán a los -5 grados este fin de semana

Con la aproximación de los últimos meses del año, las temperaturas bajan cada vez más, mientras se desarrollan más frentes fríos que pasan por territorio nacional. En el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el organismo prevé la aproximación de un nuevo sistema, que hará que el termómetro descienda hasta valores negativos en algunos estados.

A casi una semana desde la llegada del frente frío 3, el SMN advirtió que el sistema número 4 de la temporada ya se aproxima a territorio nacional, e ingresaría alrededor del fin de semana, dejando a su paso un marcado descenso en temperaturas y lluvia en algunas entidades.

El SMN señaló en su pronóstico extendido para los próximos días que durante el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre un frente frío se aproximará e ingresará al noroeste de México, asociándose con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, dando paso a los efectos antes mencionados.

¿Qué estados tendrán más frío?

De acuerdo con el reporte del SMN para los próximos días, el sábado 31 de octubre durante la madrugada las temperaturas más bajas que se registrarán en México serán de entre -5 y 0 grados centígrados, las cuales estarían presentes en las zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

El mismo pronóstico se mantendrá para el domingo 1 de noviembre, pues serán los mismos estados los que registrarán dichas temperaturas.

Además, para el sábado se prevé que el termómetro descienda a una temperatura mínima entre 0 y 5 grados centígrados en las zonas serranas de:

Michoacán

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Y para el domingo al pronóstico de estas temperaturas se sumará también el estado de Sonora.

¿Y las lluvias?

Además del marcado descenso en las temperaturas, el frente frío también traerá consigo más lluvias para algunas regiones del país.

Aunque no todas estas condiciones son generadas por el sistema frontal, para el sábado se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros, en algunas regiones de Baja California, específicamente en el norte y centro, así como en el noroeste de Sonora.

Para el domingo, las precipitaciones se intensificarán más, pues se prevén lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en los estados de Baja California y Sonora, mientras que habrá chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros en Baja California Sur y Chihuahua.

Se espera que conforme avancen los días el frente frío recorra más parte de territorio nacional, por lo que se esperan más descensos en temperaturas y precipitaciones.