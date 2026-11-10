Frente frío 5 ya tiene fecha de llegada a México; estos efectos tendrá en Durango

Aunque el frente frío 4 sigue presente en México, y avanza junto con una masa de aire frío, el pronóstico indica que uno nuevo de estos sistemas ya se aproxima a territorio nacional, y en próximos días podría ocasionar sus primeros efectos en el país. Esto hará en Durango esta semana.

Desde hace ya varias semanas, México se ha visto envuelto por los efectos de los primeros frentes fríos de la temporada actual, que se prevé que se extienda hasta mayo de 2027.

En los últimos días, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó sobre la llegada del frente frío 4, que en los últimos días ha ocasionado un marcado descenso en las temperaturas de algunas zonas del país, además de precipitaciones de diversa intensidad.

Sin embargo, en medio de la presencia del frente frío número 4, el SMN ya advertido sobre la llegada del quinto de estos sistemas frontales esta misma semana, el cual dejaría en próximos días más de estos efectos en ciertas regiones del país, específicamente en la zona norte del país.

¿Cuándo llegará el frente frío 5?

En el pronóstico extendido del SMN, se señala que el nuevo frente frío, el número 5 de la temporada, se aproximará al noreste del territorio nacional desde mañana miércoles 11 de noviembre, mientras que se espera que la masa de aire frío asociada genere componente norte en costas de Tamaulipas y Veracruz.

Para el jueves 12 de noviembre, el nuevo frente frío se mantendrá próximo al noreste de México, mientras la masa de aire frío asociada ocasionará un descenso de las temperaturas en el norte, noreste, centro y oriente del país, incrementando además las probabilidades de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en la región del noreste y oriente de México, con lluvias puntuales intensas en el norte de Veracruz.

¿Qué efectos tendrá en Durango?

El pronóstico extendido del SMN señala que esta semana seguirá presente el pronóstico de temperaturas bajo cero en algunas regiones del país, incluido Durango.

Del miércoles 11 al viernes 13 de noviembre, la zona serrana del estado de Durango espera un pronóstico con temperaturas mínimas que rondarán entre los -5 y 0 grados centígrados, por lo que se prevén heladas en estas zonas.

Además del descenso en temperaturas, se espera que el frente frío 5 refuerce las condiciones lluviosas en Durango.

Aunque para este miércoles se prevén precipitaciones más ligeras, pues el pronóstico indica lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros, estas condiciones se podrían intensificar conforme avancen los días, pasando a un pronóstico de intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros el jueves, y de chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 5 a 25 milímetros, para el viernes.

Se prevé que tras su llegada a México, el frente frío 5 continúe avanzando por territorio nacional, por lo que se espera que estas condiciones se mantengan por varios días.