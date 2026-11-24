Aunque las condiciones climáticas han comenzado a cambiar drásticamente desde hace ya unas semanas, pues actualmente el frío ha comenzado a llegar a muchas zonas de México, se mantienen aún las condiciones lluviosas en algunos estados, y este martes 24 de noviembre no será la excepción.

Si bien, la temporada de lluvias en México oficialmente está a algunos días de concluir, actualmente siguen registrándose precipitaciones intensas en ciertas zonas del país, causadas por el paso de varios sistemas meteorológicos, como actualmente el frente frío número 8.

En el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se indica que este martes 24 de noviembre el frente frío 8 se extenderá con características de estacionario sobre el golfo de México, y estará en interacción con un canal de baja presión en el sureste del país y con la corriente en chorro subtropical, lo que dejará a su paso lluvias de consideración en al menos cinco estados de la República Mexicana.

Además de este sistema frontal, el SMN prevé que la masa de aire ártico que se le asocia mantendrá las temperaturas frías a muy frías en la zona del norte, noreste, oriente y centro del país, así como evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 90 km/h en Tamaulipas y Veracruz y de hasta 80 km/h en el Istmo de Tehuantepec.

¿Qué estados tendrán las lluvias más fuertes este martes?

De acuerdo con el actual reporte del SMN, para este martes se esperan lluvias intensas en varios estados de México, debido a la interacción de varios sistemas que se encuentran actualmente en territorio nacional.

Empezando con un pronóstico de lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, están algunas regiones de los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.

Además de estas entidades, se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Chiapas, Tabasco y Campeche; mientras que en estado de Tamaulipas, sobre todo en la zona costera, se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros.

¿Cuándo termina la temporada de lluvias en México?

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), oficialmente la temporada de lluvias en México termina el 30 de noviembre, fecha que coincide en la que concluye la llegada de huracanes o ciclones tropicales.

Sin embargo, estas fechas no suelen ser exactas, puesto que diversos factores puedes ocasionar que se sigan generando precipitaciones.

Por este motivo, aún comenzando el mes de diciembre pueden seguir registrándose lluvias en algunos estados del país.