Se acerca la temporada más fría del año, y ya comienzan a sentirse estos efectos en algunas zonas del país, por lo que en días recientes varias zonas de México se han visto afectadas por bajas temperaturas e incluso nieve. Debido al paso del frente frío 8 y de la primera tormenta invernal, algunas entidades esperan lluvias intensas, nevadas y temperaturas congelantes.

¿Qué dice el SMN?

De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes la primera tormenta invernal de la temporada se desplazaría sobre el occidente de México, mientras que la masa de aire ártico que impulsó al frente frío 8 mantendrá un ambiente frío o muy frío en la zona del norte, noreste, oriente, y sureste del territorio nacional.

Desde hace ya algunos días, el frente frío número 8 ha dejado a su paso un marcado descenso en las temperaturas en algunas entidades del país, al igual que precipitaciones de diversa intensidad, a pesar de estar ya a unos días de concluir la temporada de lluvias.

Sin embargo, el SMN advierte que las lluvias aún no han terminado en esta temporada, y actualmente la interacción de varios sistemas meteorológicos ha reforzado la probabilidad de que se registren precipitaciones en algunas zonas de México.

Estados con lluvias intensas

El reporte del SMN indica que entre este viernes 27 y el domingo 29 de noviembre se registrarán lluvias importantes en varias zonas de México.

Para este viernes 27 de noviembre se esperan:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros en regiones de :

Jalisco

Colima

Michoacán

Mientras que se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros en:

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Tlaxcala

Ciudad de México

Morelos

Para el sábado 28 de noviembre también las precipitaciones serán muy fuertes algunas zonas.

Se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en:

Guerrero

También esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en:

Oaxaca

Puebla

Y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Michoacán

Estado de México

Morelos

Para el domingo 29 de noviembre las condiciones lluviosas serán menos intensas, pues únicamente se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:

Guerrero

Oaxaca

¿En dónde habrá nieve y temperaturas de -10 grados?

Más allá de la lluvia, el frío dominará en varios estados, pues para este viernes se pronosticaron temperaturas de hasta -10 grados centígrados con heladas en la zona serrana de Durango y Chihuahua, así como la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí y Nuevo León.

Además, el SMN alertó que la posibilidad de nieve y aguanieve se extenderá durante la noche para Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.

Para el sábado 28 de noviembre, se prevén temperaturas de -10 a -5 grados centígrados en la zona serrana de:

Durango

Chihuahua

Así como la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas por arriba de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar de:

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Por último, para el domingo 29 de noviembre el pronóstico de temperaturas entre -10 y -5 grados centígrados se mantendrá únicamente en la zona serrana del estado de Durango.

Por otro lado, la probabilidad de nieve y aguanieve durante la mañana estará presente el zonas arriba de 2 mil 800 msnm de: