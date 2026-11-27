Frente frío 8 y primera tormenta invernal: estados con lluvias intensas, caída de nieve y -10 grados
Se acerca la temporada más fría del año, y ya comienzan a sentirse estos efectos en algunas zonas del país, por lo que en días recientes varias zonas de México se han visto afectadas por bajas temperaturas e incluso nieve. Debido al paso del frente frío 8 y de la primera tormenta invernal, algunas entidades esperan lluvias intensas, nevadas y temperaturas congelantes.
¿Qué dice el SMN?
De acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes la primera tormenta invernal de la temporada se desplazaría sobre el occidente de México, mientras que la masa de aire ártico que impulsó al frente frío 8 mantendrá un ambiente frío o muy frío en la zona del norte, noreste, oriente, y sureste del territorio nacional.
Desde hace ya algunos días, el frente frío número 8 ha dejado a su paso un marcado descenso en las temperaturas en algunas entidades del país, al igual que precipitaciones de diversa intensidad, a pesar de estar ya a unos días de concluir la temporada de lluvias.
Sin embargo, el SMN advierte que las lluvias aún no han terminado en esta temporada, y actualmente la interacción de varios sistemas meteorológicos ha reforzado la probabilidad de que se registren precipitaciones en algunas zonas de México.
Estados con lluvias intensas
El reporte del SMN indica que entre este viernes 27 y el domingo 29 de noviembre se registrarán lluvias importantes en varias zonas de México.
Para este viernes 27 de noviembre se esperan:
Lluvias intensas con puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros en regiones de :
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
Mientras que se esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros en:
- Estado de México
- Guanajuato
- Guerrero
Y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Tlaxcala
- Ciudad de México
- Morelos
Para el sábado 28 de noviembre también las precipitaciones serán muy fuertes algunas zonas.
Se esperan lluvias intensas con puntuales torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en:
- Guerrero
También esperan lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en:
- Oaxaca
- Puebla
Y lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:
- Michoacán
- Estado de México
- Morelos
Para el domingo 29 de noviembre las condiciones lluviosas serán menos intensas, pues únicamente se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en:
- Guerrero
- Oaxaca
¿En dónde habrá nieve y temperaturas de -10 grados?
Más allá de la lluvia, el frío dominará en varios estados, pues para este viernes se pronosticaron temperaturas de hasta -10 grados centígrados con heladas en la zona serrana de Durango y Chihuahua, así como la caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas de Jalisco, Colima, Michoacán, Zacatecas, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí y Nuevo León.
Además, el SMN alertó que la posibilidad de nieve y aguanieve se extenderá durante la noche para Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Ciudad de México.
Para el sábado 28 de noviembre, se prevén temperaturas de -10 a -5 grados centígrados en la zona serrana de:
- Durango
- Chihuahua
Así como la posibilidad de nieve o aguanieve en zonas por arriba de 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar de:
- Michoacán
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
Por último, para el domingo 29 de noviembre el pronóstico de temperaturas entre -10 y -5 grados centígrados se mantendrá únicamente en la zona serrana del estado de Durango.
Por otro lado, la probabilidad de nieve y aguanieve durante la mañana estará presente el zonas arriba de 2 mil 800 msnm de:
- Puebla
- Veracruz