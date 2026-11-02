¿Frío? Así estará el clima en Durango este martes 3 de noviembre, según Conagua

El cuarto frente frío de la temporada afectará únicamente las partes altas de la sierra de Durango, donde podrían registrarse las primeras temperaturas bajo cero de la temporada invernal, principalmente en los municipios de Guanaceví, Tepehuanes y San Bernardo, así como en la sierra de Navíos, en el municipio de Durango.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), desde este viernes el sistema frontal comenzó a afectar los estados de Chihuahua y Durango , aunque sus efectos se concentrarán en las zonas serranas.

Ante estas condiciones, se esperan para la mañana del martes las primeras temperaturas negativas de la temporada en las localidades mencionadas.

Durante la mañana del lunes, la temperatura más baja se registró en La Rosilla, municipio de Guanaceví, con 1.5 grados centígrados; seguida de la sierra de Navíos, con tres grados, y San Bernardo, con cuatro.

En Santiago Papasquiaro e Hidalgo se reportaron cuatro grados; en Canatlán, Poanas y Vicente Guerrero, 11; en la ciudad de Durango, 12; en Guadalupe Victoria, 13; en Indé, 14; en Lerdo, 15; en Topia, 19, y en Tamazula, 20 grados centígrados.

Para la ciudad de Durango se pronostica para la mañana del martes cielo soleado, con algunos periodos de nubosidad y una temperatura mínima de 12 grados centígrados. Por la tarde se espera una máxima de 29 grados y durante la noche descenderá a 16 grados, con vientos de hasta 20 kilómetros por hora.

Baja desfogue en la presa Guadalupe Victoria

Mientras tanto, la emergencia por el llenado de la presa Guadalupe Victoria ya pasó y el personal de la Conagua ya inició a disminuir el agua que se vierte al río Tunal que pasó de 60 a 22 metros cúbicos por segundo.

Se mantienen las presas Santiago Bayacora con un 101.6 por ciento, la Peña del Águila con el 102 por ciento; la Caboraca con el 100.1 y la Santa Elena con el 100.7 por ciento de llenado.