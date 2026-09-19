Fue a cenar sushi, después fue encontrada sin vida en su departamento, investigan posible intoxicación

La muerte de Nataly Osma Pinilla, una mujer colombiana de 29 años, es investigada por autoridades de la Ciudad de México luego de que fuera localizada sin vida en el departamento que rentaba temporalmente a través de Airbnb, en la alcaldía Cuauhtémoc.

El caso ocurrió durante la mañana del jueves 17 de septiembre, cuando Nataly fue encontrada sobre una cama en el inmueble donde se hospedaba .

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación para reconstruir sus últimas horas y determinar con precisión qué provocó su fallecimiento. Los primeros reportes indicaron que el cuerpo no presentaba lesiones visibles.

Salió a cenar acompañada de una amiga

De acuerdo con la información difundida sobre el caso, Nataly salió durante la tarde y noche del miércoles 16 de septiembre junto con una amiga, en medio de las celebraciones por las fiestas patrias.

Tras regresar al departamento, se habrían presentado malestares, incluidos episodios de vómito. Horas después, Nataly fue encontrada sin signos vitales. Durante la inspección del inmueble también fueron localizados restos de vómito cerca de su cuerpo, circunstancia que inicialmente colocó una posible intoxicación alimentaria entre las líneas que debían analizar los investigadores.

¿Qué encontraron dentro del departamento?

Entre las pertenencias localizadas en el alojamiento estaban el pasaporte, identificaciones y otros objetos personales de la joven . Los primeros reportes tampoco indicaron la existencia de lesiones externas evidentes, por lo que los peritajes y estudios forenses se volvieron fundamentales para determinar lo ocurrido. La presencia de sus pertenencias también redujo inicialmente la posibilidad de que un robo fuera el motivo detrás del fallecimiento.

La Fiscalía capitalina mantiene abierta la investigación y busca establecer qué ocurrió desde la salida a cenar hasta las horas posteriores al regreso de las dos mujeres al departamento.

Reportes posteriores apuntan a otra posible causa

Aunque inicialmente se habló de una posible intoxicación relacionada con los alimentos consumidos aquella noche, información difundida posteriormente cambió el rumbo del caso.

Medios nacionales han reportado que la causa de muerte habría sido una intoxicación por monóxido de carbono y no por los alimentos consumidos durante la cena. Otro reporte publicado posteriormente señaló que la necropsia habría apuntado igualmente a la inhalación de este gas.

Esta última versión deberá quedar plenamente respaldada por las conclusiones oficiales de la investigación. Hasta que la Fiscalía detalle públicamente los resultados de los peritajes y las circunstancias en las que habría ocurrido una eventual acumulación de monóxido de carbono en el inmueble, continúan las diligencias para esclarecer de manera completa la muerte de Nataly Osma Pinilla.