Fue a una de las zonas más señaladas de la CDMX y el resultado sorprendió a todos

La Copa del Mundo 2026 no solo ha traído miles de aficionados extranjeros a México para disfrutar del futbol. También ha provocado que muchos visitantes aprovechen su estancia para conocer lugares poco comunes y alejados de las rutas turísticas tradicionales.

Uno de esos casos se volvió viral recientemente en redes sociales luego de que un creador de contenido estadounidense decidiera visitar Cuautepec, una zona ubicada al norte de la Ciudad de México que suele ser mencionada por su compleja realidad social.

Sin embargo, el creador de contenido decidió continuar con su recorrido y documentar todo lo que encontró durante su paso por el lugar, generando miles de reacciones y comentarios.

Una visita que despertó preocupación en redes

Desde el momento en que anunció su intención de recorrer Cuautepec, numerosos usuarios expresaron preocupación por su seguridad. La zona es frecuentemente señalada en redes sociales y conversaciones populares como una de las áreas más complejas de la capital mexicana, por lo que varios seguidores anticipaban que el recorrido podría terminar de manera negativa.

La expectativa creció conforme se difundieron los primeros fragmentos del video. Algunos usuarios incluso aseguraban que el visitante no lograría completar su recorrido o que tendría problemas al caminar por las calles del lugar.

La realidad fue muy distinta

Contrario a lo que muchos anticipaban, la experiencia del extranjero terminó siendo completamente diferente. Durante su recorrido pudo convivir con habitantes de la zona, conversar con comerciantes y recorrer distintos puntos sin sufrir incidentes.

Las imágenes mostraron un ambiente cotidiano en el que vecinos y familias realizaban sus actividades habituales . Lejos de los escenarios que algunos usuarios habían pronosticado, el visitante relató que fue recibido con amabilidad por varias personas que incluso le compartieron recomendaciones sobre el barrio.

Un debate sobre los estigmas urbanos

Más allá del video, la experiencia abrió una conversación en redes sociales sobre la imagen que tienen algunas colonias y comunidades de la Ciudad de México.

Varios usuarios señalaron que muchas veces ciertas zonas cargan con estigmas construidos durante años y que no necesariamente reflejan la realidad cotidiana de quienes viven ahí.

Otros reconocieron que, aunque existen problemas de seguridad en distintas partes de la capital, también hay comunidades donde predominan la convivencia vecinal y la actividad comercial diaria.