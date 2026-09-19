Fuego alcanza camión trocero en colonia de El Salto, Pueblo Nuevo

Un camión utilizado para el transporte de madera resultó con daños luego de que se registró un incendio durante la tarde, hecho que provocó la movilización de elementos del Cuerpo de Bomberos de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango.

Fue aproximadamente a las 18:00 horas cuando se recibió una llamada de auxilio en la que se alertaba sobre un vehículo de carga que se encontraba en llamas en la colonia El Brillante.

Tras recibir el reporte, personal operativo de Bomberos se trasladó de inmediato hasta el lugar señalado para atender la emergencia y evitar que el fuego se extendiera a otras partes de la unidad.

Al arribar, los elementos confirmaron que se trataba de un camión trocero, en cuyo interior se había originado el incendio, por lo que comenzaron las maniobras para sofocar las llamas.

La intervención de los cuerpos de emergencia permitió controlar el fuego oportunamente y evitar mayores afectaciones en el vehículo, aunque la parte interior presentó daños a consecuencia del siniestro.

No se reportaron personas lesionadas o intoxicadas durante el incidente, mientras que hasta el momento no se ha precisado qué provocó el incendio en la unidad de carga.

Luego de controlar la situación, las autoridades de Protección Civil reiteraron la recomendación de mantener los vehículos en buenas condiciones mecánicas y realizar revisiones periódicas, principalmente en aquellas unidades utilizadas para actividades industriales o de carga.