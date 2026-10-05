Fuego consume colchón en habitación de céntrico hotel de Durango

Un incendio registrado en una habitación del tercer piso de un hotel ubicado en la Zona Centro de Durango provocó la evacuación preventiva de tres huéspedes. No se reportaron personas lesionadas.

El siniestro ocurrió en el Hotel Paraíso, ubicado sobre la calle Progreso, entre 5 de Febrero y 20 de Noviembre. De acuerdo con la información recabada en el lugar, el fuego se originó en una recámara y afectó un colchón y su base.

Elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras de control y extinción con apoyo de dos máquinas de ataque rápido. La situación quedó controlada en pocos minutos.