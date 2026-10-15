Fuego en parrilla alcanza campana de extracción en restaurante

Elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango controlaron un conato de incendio en la cocina de un restaurante ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar, en la colonia Nueva Vizcaya, en la zona de establecimientos comerciales situada en la parte inferior del Hotel Hampton.

El incidente no dejó personas lesionadas ni requirió la evacuación del inmueble.

Al arribar al lugar, los bomberos identificaron fuego en etapa incipiente en el área de la parrilla, desde donde las llamas alcanzaron la campana de extracción. En esta estructura había acumulación de grasa, un factor relevante en el desarrollo de incendios en cocinas.

Debido a que el fuego todavía se encontraba en su fase inicial y no se había propagado de manera generalizada, los elementos realizaron una intervención inmediata y lograron extinguirlo en cuestión de segundos, evitando que alcanzara otras áreas del establecimiento.

De acuerdo con el reporte del servicio, no fue necesario desalojar el inmueble y tampoco se reportaron personas lesionadas. Por el momento, los encargados del establecimiento realizan el avalúo de los daños materiales y se busca descargar alguna causa adicional al incidente originado en la zona de la parrilla.