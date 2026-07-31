Fuera de la jaula

Nuestra competitiva sociedad mide la esperanza en puntos. Entrar a la UNAM depende de superar al menos cien preguntas de las 120 que contiene un examen que elimina a la mayoría. Si abundan las buenas calificaciones, eso no es motivo de celebración; indica que algo falló. La academia se consolida con el rechazo.

Este año, 158 mil aspirantes utilizaron la plataforma Territorium Life para probarse en línea. Una de las carreras más solicitadas es la de Medicina. En 2025, el 9 por ciento de los alumnos superó las cien preguntas; este año, la cuota se elevó a un inusual 29.3 por ciento. La plataforma está diseñada para detectar intromisiones externas, ya sea humanas o de inteligencia artificial, pero sólo encontró trampas en el 2 por ciento de los exámenes. Algo salió mal y los principales perjudicados serán los alumnos brillantes. La estadística castiga: de nada sirve responder bien si eso te asimila a la franja de los estafadores. ¿Es posible que una autopsia cibernética revele quién contestó por su cuenta y quién lo hizo con apoyo indebido? El caso de la UNAM muestra que la tecnología es vulnerable. Algo mucho más grave acaba de pasar en un espacio rigurosamente vigilado: el “arenero” de OpenAI donde se probaba el Chat GPT-5.6 Sol.