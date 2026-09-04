Fuerte choque en bulevar Francisco Villa deja a hombre con fracturas en la columna

Un hombre resultó con lesiones de consideración luego de sufrir un accidente vial durante la noche del jueves, cuando circulaba a bordo de una camioneta por el bulevar Francisco Villa, en la ciudad de Durango.

El lesionado fue identificado como Roberto Salinas Rodríguez, de 49 años de edad, quien posteriormente fue trasladado al Hospital del ISSSTE para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con la información recopilada, el accidente ocurrió aproximadamente a las 21:30 horas del jueves 3 de septiembre, cuando Roberto conducía solo una camioneta gris, modelo 2018, por el bulevard Francisco Villa.

Al encontrarse a la altura de la calle Calixto Contreras, repentinamente su vehículo recibió un fuerte impacto en la parte trasera, según lo relatado posteriormente por una hermana del lesionado.

A consecuencia del golpe, Roberto quedó desorientado y no pudo proporcionar mayores detalles sobre la manera en que ocurrió el percance; únicamente recordó momentos posteriores, cuando era trasladado por paramédicos de la Cruz Roja.

El hombre ingresó al Hospital del ISSSTE, donde después de ser valorado por personal médico fue diagnosticado policontundido, además de presentar trauma medular y fracturas a nivel de las vértebras C5 y T12.

Familiares señalaron que presuntamente hubo personas detenidas por elementos de la Policía Vial tras el accidente, aunque hasta ese momento desconocían mayores detalles sobre su identidad y participación en los hechos. Las autoridades correspondientes serán las encargadas de determinar las circunstancias del percance.