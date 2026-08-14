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ACCIDENTES

Fuerte choque en el Periférico Sur de Durango deja a 4 personas lesionadas; uno está delicado

El conductor de una de las unidades presentó heridas de consideración, por lo que fue trasladado a recibir atención especializada.

Fuerte choque en el Periférico Sur de Durango deja a 4 personas lesionadas; uno está delicado

Fuerte choque en el Periférico Sur de Durango deja a 4 personas lesionadas; uno está delicado

REDACCIÓN EL SIGLO DE DURANGO
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Un aparatoso accidente registrado la mañana de este viernes en el Periférico Sur de Durango dejó como saldo preliminar a cuatro personas lesionadas, entre ellas una que presentó heridas de consideración y requirió atención prioritaria por parte de los cuerpos de emergencia.

El percance ocurrió alrededor de las 08:30 horas, en las inmediaciones del entronque con la carretera a Mezquital, cuando un automóvil de la marca Chevrolet, línea Chevy, de color blanco, se impactó contra la parte trasera de una camioneta de la marca Nissan, línea NP300 de estacas que transitaba por el mismo sector.

La fuerza de la colisión ocasionó severos daños en ambas unidades y, de acuerdo con el reporte recibido a través del número de emergencias 911, uno de los ocupantes habría quedado atrapado dentro de los vehículos, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de los cuerpos de rescate.

Minutos después arribó personal de la Cruz Roja Mexicana, cuyos paramédicos brindaron los primeros auxilios a los afectados. Entre las personas atendidas se encontraba el conductor del Chevy, además del operador de la camioneta, una mujer y un menor de edad.

El conductor del Chevy presentaba un estado de salud más delicado, por lo que recibió atención especial y se determinó su traslado para continuar con la valoración médica correspondiente. Hasta el momento no se han proporcionado las identidades de los involucrados. Las autoridades correspondientes se hicieron cargo de las diligencias para establecer cómo ocurrió el choque y determinar quién resultó responsable.



               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
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