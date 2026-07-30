Fuerte choque sobre bulevar Gómez Morín deja hombre lesionado y un detenido

Un hecho vial registrado al mediodía de este jueves en el cruce de los bulevares Gómez Morín y calle Zarco, movilizó a elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, luego de que uno de los conductores involucrados resultara lesionado.

De acuerdo con la informaicón obtenida, el percance ocurrió alrededor de las 13:00 horas, cuando dos vehículos colisionaron en dicha intersección, una de las más transitadas de la zona sur de la ciudad.

En el hecho participó un automóvil de la marca Acura, modelo 2007, color blanco, conducido por Perfecto, de 58 años de edad, vecino del municipio de Canatlán.

La otra unidad involucrada fue un automóvil de la marca Hyundai, línea Accent, cuyo conductor sufrió lesiones a consecuencia del impacto, por lo que fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja que acudieron al lugar tras el reporte al sistema de emergencias.

Debido a la valoración médica, el automovilista lesionado fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada, mientras que el resto de los involucrados permanecieron en el sitio para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública aseguraron el área y realizaron el peritaje inicial para agilizar la circulación, ya que el accidente provocó una importante carga vehicular sobre el bulevar Gómez Morín.

Como parte del procedimiento legal, uno de los conductores fue puesto a disposición de la autoridad competente, a fin de que se determine su situación jurídica y el grado de responsabilidad en el percance.

Las investigaciones continúan para establecer la mecánica del choque y deslindar responsabilidades, mientras los daños materiales serán cuantificados por las autoridades de vialidad.