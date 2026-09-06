Fuerte incendio consume papelería ubicada en la colonia Hipódromo

Un fuerte incendio consumió por completo un establecimiento comercial durante la madrugada de este domingo, en la colonia Hipódromo, de la ciudad de Durango; pese a la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas.

La emergencia se registró aproximadamente a las 05:30 horas del 6 de septiembre, en el cruce de las calles Tepehuanes y Nazas, hasta donde se trasladaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Durango.

A la llegada de las primeras unidades, el fuego se encontraba totalmente desarrollado y las llamas salían por la parte frontal del inmueble, por lo que fue necesario solicitar apoyo de las estaciones 2, 4 y 5, además de unidades para garantizar el abastecimiento de agua.

Debido a la intensidad del incendio, los bomberos tuvieron que realizar maniobras de entrada forzada para poder ingresar al establecimiento y combatir directamente las llamas, que rápidamente alcanzaron prácticamente todas las áreas.

El fuego provocó daños en el almacén, sala de juntas, oficinas y zona de servidores. Después de las labores de control, extinción y revisión del inmueble, las autoridades determinaron que el establecimiento presentó pérdida total.