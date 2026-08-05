Fuerte lluvia en Durango provoca inundación al interior de Office Depot | VIDEO

Este miércoles 5 de agosto, la ciudad de Durango fue sorprendida por una intensa lluvia que se presentó de manera repentina durante la tarde, dejando a su paso inundaciones en distintos puntos de la capital. Entre las afectaciones reportadas, la tienda Office Depot terminó con una considerable acumulación de agua en el interior de sus instalaciones.

Fue alrededor de las 15:30 horas cuando comenzaron los reportes de fuertes precipitaciones en diversos sectores de la ciudad, principalmente en la Zona Centro y en el poniente de la capital.

La tormenta se intensificó en cuestión de minutos, sorprendiendo a decenas de automovilistas, peatones y comerciantes que se encontraban realizando sus actividades, mientras el agua comenzó a acumularse en calles y avenidas.

A través de redes sociales y material que llegó a esta redacción, ciudadanos compartieron imágenes y videos de las afectaciones ocasionadas por la lluvia, entre ellas encharcamientos severos, vialidades intransitables y corrientes de agua en distintos sectores de Durango.

Se inunda Office Depot

Uno de los casos que llamó la atención fue el de la tienda Office Depot, ubicada en la plaza comercial Punto Guadiana.

En un video enviado a El Siglo de Durango se observa cómo el agua comenzó a ingresar al establecimiento hasta cubrir una parte importante del piso, mientras empleados permanecían dentro del inmueble.

Las imágenes muestran que el nivel del agua alcanzó algunos de los muebles y productos en exhibición, mientras el líquido seguía entrando debido a la intensidad de la lluvia.

Otro video captado desde el exterior de la tienda permite apreciar la magnitud de la tormenta, con una cortina de lluvia que reducía la visibilidad y fuertes rachas de viento que acompañaron la precipitación.

Hasta el momento no se ha informado sobre las pérdidas o los daños ocasionados al interior del establecimiento. Sin embargo, en la sucursal se comercializan artículos de papelería, mobiliario para oficina, equipos de cómputo y otros productos electrónicos, por lo que el daño podría ser considerable.

La intensa lluvia también provocó encharcamientos e inundaciones en diversos puntos de la ciudad, por lo que autoridades a la población evitar cruzar calles con fuertes corrientes de agua y conducir con precaución mientras continúan las condiciones de lluvia.