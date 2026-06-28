Fuerte operativo de la Defensa en Mexiquillo; reportan detenciones y aseguramiento de arsenal

Un fuerte operativo encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional se mantiene este domingo en la zona de cabañas del Centro Ecoturístico de Mexiquillo, en el municipio de Pueblo Nuevo, Durango, donde de manera extraoficial se reporta la detención de al menos seis personas, así como el aseguramiento de armas y diversos vehículos.

De acuerdo con versiones de habitantes de la región y fuentes extraoficiales, entre las personas detenidas habría algunas consideradas relevantes por contar con cuentas pendientes con la justicia; sin embargo, hasta el momento las autoridades federales no han emitido un informe oficial sobre los resultados del despliegue.

El operativo se desarrolla en una zona turística y de cabañas de Mexiquillo, donde los accesos habrían permanecido restringidos durante varias horas, mientras personal militar mantenía presencia terrestre y aérea.

En el dispositivo también se reportó la participación de elementos de la Guardia Nacional y el sobrevuelo de un helicóptero Black Hawk de la Fuerza Aérea Mexicana, lo que llamó la atención de pobladores y visitantes que se encontraban en la zona.

Según las primeras versiones, durante la intervención se habrían asegurado un arsenal y más de diez vehículos de distintos tipos, aunque no se ha precisado el número de armas, calibres, unidades decomisadas ni la identidad de las personas detenidas.

Hasta ahora tampoco se ha confirmado si el operativo derivó de labores de inteligencia, de una orden judicial o de algún reporte previo en la zona serrana de Pueblo Nuevo.

Las corporaciones federales mantienen hermetismo sobre el caso, por lo que se espera que en las próximas horas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional o la Fiscalía General de la República informen oficialmente sobre el saldo del operativo.

La zona de Mexiquillo es uno de los principales puntos turísticos de Durango, por lo que el despliegue militar generó expectación entre habitantes y prestadores de servicios, principalmente por el cierre de accesos y la presencia de unidades oficiales en caminos cercanos al centro ecoturístico.

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