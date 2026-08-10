Fuerte sismo de magnitud 7.4 sacude Colombia

La mañana de este lunes se registró un sismo de magnitud 7.4 en Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Por su parte, las autoridades informaron que hubo daños en ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

Según las agencias de información internacionales, el SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6.7, pero en otro reporte señaló que fue de 7.4.

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México ofrece apoyo a Colombia tras sismo

Durante su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con el pueblo de Colombia luego del sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes, que ha dejado diversos daños, de acuerdo con los primeros reportes.

La presidenta señaló que el gobierno mexicano se mantiene atento a la información sobre el movimiento telúrico y estableció comunicación con la representación diplomática de México en Colombia.

"Nos enteramos en este momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos, tanto con nuestra embajada ya como con la embajadora aquí", indicó.

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México está dispuesto a brindar el apoyo necesario

Claudia Sheinbaum aseguró que México está dispuesto a brindar el apoyo que sea necesario ante la emergencia y señaló que, conforme se conozcan mayores detalles, el gobierno mexicano informará sobre la situación.

"Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario a el pueblo de Colombia", afirmó.

Embajada de México en Colombia comparte número de emergencia

La embajada de México en Colombia recomendó a las personas mexicanas mantenerse informadas a través de los canales oficiales de las autoridades colombianas y seguir sus indicaciones.

Compartió el número +57 313 878 6028 en caso de emergencia, así como las redes sociales de la representación.