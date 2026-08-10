Internacional

Sismo Colombia

Fuerte sismo de magnitud 7.4 sacude Colombia

De acuerdo con los primeros reportes, el simos ha dejado diversos daños.

Fotos: Efe

Fotos: Efe

REDACCIÓN WEB-AGENCIAS
Agrega a El Siglo de Durango en Google

La mañana de este lunes se registró un sismo de magnitud 7.4 en Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Por su parte, las autoridades informaron que hubo daños en ciudades como Manizales, Cali y Pereira.

Según las agencias de información internacionales, el SGC había informado inicialmente de que el terremoto había sido de magnitud 6.7, pero en otro reporte señaló que fue de 7.4.

Foto: Efe
Foto: Efe

México ofrece apoyo a Colombia tras sismo

Durante su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su solidaridad con el pueblo de Colombia luego del sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes, que ha dejado diversos daños, de acuerdo con los primeros reportes.

La presidenta señaló que el gobierno mexicano se mantiene atento a la información sobre el movimiento telúrico y estableció comunicación con la representación diplomática de México en Colombia.




"Nos enteramos en este momento del grave sismo en Colombia. Todavía no tenemos más información, pero estamos muy atentos, tanto con nuestra embajada ya como con la embajadora aquí", indicó.




Foto: Efe
Foto: Efe


México está dispuesto a brindar el apoyo necesario


Claudia Sheinbaum aseguró que México está dispuesto a brindar el apoyo que sea necesario ante la emergencia y señaló que, conforme se conozcan mayores detalles, el gobierno mexicano informará sobre la situación.




"Por supuesto, todo el apoyo que requiera, si es necesario a el pueblo de Colombia", afirmó.




Embajada de México en Colombia comparte número de emergencia


La embajada de México en Colombia recomendó a las personas mexicanas mantenerse informadas a través de los canales oficiales de las autoridades colombianas y seguir sus indicaciones.


Compartió el número +57 313 878 6028 en caso de emergencia, así como las redes sociales de la representación.


Foto: Efe
Foto: Efe


               

               

               
               
 

               

               
              	
		

		
              
 	       
	       
 

	       
Escrito en: Sismo méxico COLOMBIA Colombia, México, sismo, magnitud

               

                
Noticias relacionadas

		

		
	
            

            

               

                  

                  

               

               

               
TENDENCIA

               
               

               
+ LEÍDAS

               
    
                  
    2. 
               

               

               

            

         



         

         

            

               
EL SIGLO RECIENTES

               
            

            

               
+ 
                  Más leídas de Internacional
               

               
    
                  
    2. 
               



            

         

        


         

            



               
TE PUEDE INTERESAR

               


            

            

               
LECTURAS ANTERIORES

               

               
Fotografías más vistas