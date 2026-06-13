Fuertes lluvias este 12 de junio dejan afectaciones en Guanaceví y Santiago Papasquiaro 

Las intensas precipitaciones ya registraron los primeros daños y afectaciones a la población en los municipios de Guanaceví y Santiago Papasquiaro. En el primero, la corriente de un río arrastró una camioneta, mientras que en el segundo, el desbordamiento de un canal inundó varias viviendas.

Se desborda arroyo

En la comunidad de La Campana, perteneciente al municipio de Santiago Papasquiaro, el arroyo local se desbordó debido a la elevada cantidad de agua que bajaba de las zonas altas.

El caudal ingresó al poblado y provocó la inundación de seis viviendas, alcanzando un nivel de medio metro de altura. Aunque no se reportaron heridos, los propietarios notificaron daños materiales en sus muebles.

Ante esta situación, el cuerpo de Bomberos de Santiago Papasquiaro se activó de inmediato y acudió al lugar para apoyar a los habitantes y colaborar en las labores de desazolve.

Camioneta fue arrastrada por la corriente

Por otra parte, en la cabecera municipal de Guanaceví se registró una fuerte tormenta acompañada de granizo que, inicialmente, no causó mayores incidentes.

Sin embargo, minutos después, los escurrimientos de las partes altas provocaron una repentina crecida del río.

La fuerza del agua llegó a cubrir el puente vehicular ubicado a la altura del Barrio San Gil.

Este incremento en el caudal tomó por sorpresa a los vecinos, ya que nadie esperaba una bajada de agua tan repentina.

Como consecuencia, la corriente arrastró varios metros a una camioneta que se encontraba estacionada en la ribera del río, la cual terminó impactada contra la estructura del puente y fue reportada como pérdida total.