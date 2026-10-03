¿Fuerza Regida ft BTS? La banda confiesa si hay planes de colaboración | VIDEO

La popularidad BTS no solo ha llegado a conquistar a quienes aún no eran sus fans, sino también a otros artistas de la industria que se han declarado interesados en su música.

Tras su paso por México y el "guiño" de J-Hope con una canción de Fuerza Regida, esta banda de regional mexicano ha estado muy cerca de los integrantes del grupo surcoreano, primero cuando ambos fueron invitados a los American Music Awards 2026 el 25 de mayo y posteriormente al asistir a uno de sus conciertos en Los Ángeles.

En esta última, Jesús Ortiz y Moisés López compartieron algunas historias en sus perfiles de Instagram coreando las canciones del nuevo álbum y mostrando la "Army bomb", un distintivo del fandom.

Las imágenes y videos comenzaron a circular en redes sociales creando una teoría sobre la posibilidad de que ambos grupos realizara una colaboración pronto.

Sin embargo, no había otra "pista" o declaración que realmente reforzara esto, hasta este fin de semana, cuando en una entrevista con Exa FM Fuerza Regida reveló su podría llevarse a cabo.

¿Fuerza Regida colaborará con BTS?

El locutor Jessie hablaba con los miembros de Fuerza Regida sobre su reciente aparición en los MTV Video Music Awards 2026, en donde BTS también estaba nominado, asegurando que su presencia representa al artista global y que ha conquistado Europa, pero que también podría conquistar Asia.

Jesús dijo que se sienten felices de esto y una de sus grandes metas es que lleguen a un nuevo público en aquel continente, pero van "poco a poco".

A pregunta expresa sobre si podría haber una colaboración con alguna banda de kpop, el vocalista dijo:

"Usted sabe de lo que está hablando, ese es el plan".

Pese a que su respuesta fue una total confirmación, pero no se hizo referencia a BTS, sus "pistas" apuntarían a que son uno de sus principales "objetivo" para una colaboración esta industria.