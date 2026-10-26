Fuerzan cerradura de departamento en Río Dorado y se llevan diversos objetos

Un robo a casa habitación fue reportado durante la tarde del domingo 25 de octubre, en el fraccionamiento Río Dorado, de la ciudad de Durango, donde personas desconocidas ingresaron a un departamento y sustrajeron diversos artículos de valor.

El hecho fue reportado alrededor de las 19:00 horas, en un inmueble ubicado sobre el Circuito Paseo de los Ríos, a la altura de la calle Río Santiago, luego de que la afectada se percatara de que habían ingresado a su vivienda.

De acuerdo con la información proporcionada por la reportante, identificada como Rosa, los responsables se apoderaron de una impresora de calor, un teléfono celular, documentos personales, diversas prendas de vestir y gorras, sin que hasta el momento se haya establecido el monto de lo robado.

Asimismo, se informó que la chapa de la puerta principal presentaba daños por haber sido forzada, por lo que se solicitó la intervención de las autoridades correspondientes para atender el reporte y realizar las investigaciones que permitan identificar a los responsables.