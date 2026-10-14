Fuerzan cortina de negocio en la colonia Santa Fe; roban pantalla y dinero

Un taller de costura ubicado en la colonia Santa Fe, de la ciudad de Durango, fue blanco de los amantes de lo ajeno, quienes aprovecharon la ausencia de personas para forzar una cortina metálica y apoderarse de una pantalla, además de dinero en efectivo, situación que fue descubierta durante la mañana del martes 13 de octubre.

El robo fue reportado aproximadamente a las 09:00 horas, en un negocio ubicado sobre la calle Luis Ángel Tejada Espino, cerca del bulevar de la Juventud, donde la encargada se percató de que habían ingresado al establecimiento sin autorización.

La afectada, identificada como Karla Yanet, solicitó la presencia de las autoridades luego de descubrir que una de las cortinas del inmueble presentaba daños, aparentemente ocasionados por los responsables para conseguir acceso al interior del local.

Al revisar el establecimiento, la mujer descubrió que los delincuentes se habían llevado una pantalla, cuyas características no fueron precisadas, además de 2 mil 500 pesos en efectivo, por lo que realizó el reporte correspondiente al número de emergencias 911.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los responsables, así como la hora exacta en la que ocurrió el robo, por lo que será mediante las investigaciones correspondientes como se buscará esclarecer lo sucedido y dar con el paradero de los objetos sustraídos.