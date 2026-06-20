Fuerzas federales catean inmueble en Durango; aseguran droga, cartuchos y ponchallantas

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo un cateo en un inmueble ubicado en el poblado San Francisco del Manzanal, perteneciente al municipio de Durango, donde fueron asegurados diversos indicios relacionados con la probable comisión de delitos federales.

De acuerdo con la información oficial, la investigación se inició luego de que un elemento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) presentara una denuncia vía telefónica ante la Ventanilla Única de Atención de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

Tras recibir el reporte, el agente del Ministerio Público de la Federación integró la carpeta de investigación correspondiente y solicitó a un juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio la autorización para ejecutar una orden de cateo en el inmueble señalado.

La diligencia fue realizada por personal de la Fiscalía Federal en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Coordinación de Servicios Periciales.

Durante la inspección del domicilio, las autoridades localizaron y aseguraron dos bolsas que contenían vegetal verde y seco con características similares a la marihuana, así como dos plantas de la misma especie.

Además, se aseguró un cargador para arma de fuego abastecido con un cartucho útil, cuatro cartuchos adicionales, 22 artefactos conocidos como ponchallantas y diversas estructuras metálicas tipo varilla.

En el sitio también fue localizada documentación diversa, la cual quedó bajo resguardo de las autoridades federales para ser analizada como parte de las investigaciones que se siguen en torno al caso.

La FGR informó que tanto los indicios asegurados como el inmueble quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las indagatorias correspondientes para determinar posibles responsabilidades y proceder conforme a derecho.