Una fuga de gas provocó un flamazo y un incendio al interior de una vivienda del fraccionamiento 20 de Noviembre II, en la ciudad de Durango. El fuego alcanzó una de las recámaras del inmueble, donde elementos del Cuerpo de Bomberos intervinieron para sofocar las llamas y evitar que se extendieran a otras áreas de la casa. De acuerdo con el parte del incidente, ninguna persona resultó lesionada.

El reporte atribuyó la fuga a una instalación deficiente. El flamazo se produjo cuando el gas que escapaba entró en contacto con la llama del piloto del boiler. Tras el flamazo se inició el incendio.

Los bomberos sofocaron las llamas dentro de la recámara afectada y evitaron que el fuego se propagara al resto del inmueble. El parte no precisó la magnitud de los daños.