Función de Cinéfagos fue cancelada de última hora; Cineteca fue usada por la Gerenta del Centro

Lo que debía ser una celebración para la comunidad cinéfila duranguense terminó convirtiéndose en un episodio que ha generado cuestionamientos sobre la gestión de los espacios culturales públicos. Durante los festejos por el 13 aniversario de Cinéfagos, revista digital y proyecto dedicado a la difusión cinematográfica en Durango, una de las funciones programadas en la Cineteca fue cancelada debido a la realización de un evento organizado por el Gobierno Municipal.

La actividad formaba parte de una serie de proyecciones especiales para conmemorar más de una década de trabajo en la promoción del cine. Sin embargo, al llegar al recinto, los organizadores encontraron la sala acondicionada para una capacitación gubernamental, situación de la que, aseguran, nunca fueron advertidos.

¿FALTA DE FORMALIZACIÓN?

Durante la discusión, los organizadores fueron atendidos por Giovanni Rosso, director del Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y Valores (INDEHVAL). De acuerdo con Andrei Maldonado, director de Cinéfagos, Rosso señaló que desconocía la realización del evento y cuestionó aspectos de su organización.

“Nos dijo que no sabía del evento, que no lo habían informado y que no había oficio”, relató Maldonado, quien sostuvo que en años anteriores nunca se les había solicitado dicho documento y que la programación había sido coordinada con Yuridia Torres, identificada por la comunidad cultural como directora de la Cineteca. No obstante, otro integrante del INDEHVAL la habría presentado únicamente como “programadora”.

Maldonado añadió que también se cuestionó el acceso gratuito a la función. “Nos preguntó quién había autorizado que no hubiera cobro en taquilla”, señaló. El cineasta defendió que Cinéfagos no persigue fines de lucro y que la entrada gratuita forma parte de su labor de difusión cinematográfica.

FUNCIÓN INÉDITA SUSPENDIDA

La situación escaló cuando algunos asistentes fueron invitados a abandonar el recinto para dar paso al evento municipal. Entre ellos se encontraban el cineasta Juan Antonio de la Riva y la promotora cultural América Escudero.

La función cancelada contemplaba la exhibición de “Hijo de familia”, de Rafael Lara, una película que no llegó a la cartelera comercial de Durango y que había sido facilitada sin costo para su proyección durante el aniversario.

Aunque el vocero municipal, Aarón González, planteó la posibilidad de posponer la capacitación, Cinéfagos decidió retirarse para evitar una mayor confrontación. “Técnicamente no nos dijo nada”, resumió Maldonado sobre las explicaciones recibidas.

RESPALDO DEL SECTOR CULTURAL

El incidente evidenció fallas de comunicación institucional que terminaron afectando una actividad cultural previamente programada.

La reacción no tardó en extenderse entre colectivos e instituciones vinculadas al cine. Organizaciones como el Clúster Audiovisual de Durango y la Filmoteca de la UJED manifestaron públicamente su respaldo a Cinéfagos y lamentaron lo ocurrido.

Para integrantes de la comunidad cultural, el caso trasciende la cancelación de una función y abre una discusión sobre la vocación de la Cineteca como espacio destinado a la exhibición y difusión cinematográfica.

“Esperamos que no le pase a otros”, expresó Maldonado. “Es un espacio para los realizadores de Durango. Cuando tenemos una exhibición o proyección, requerimos de la Cineteca; es un lugar pensado para este tipo de actividades”.

La actividad que ocupó el recinto correspondía a una capacitación vinculada al Gobierno Municipal, específicamente a la Gerente del Centro Histórico.

Más allá del incidente, el caso abre debate sobre la coordinación entre las instituciones públicas y los proyectos culturales independientes que utilizan estos espacios para acercar el cine a los duranguenses.