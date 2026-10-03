Funcionaria de Durango muere en accidente contra Guardia Nacional en Aguascalientes

Una funcionaria municipal de Durango perdió la vida en un accidente carretero registrado en Aguascalientes, en el que estuvieron involucrados una unidad de la Guardia Nacional y dos vehículos particulares. El percance también dejó varios lesionados, entre ellos dos elementos federales que fueron reportados con heridas de gravedad.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 17:00 horas del viernes 2 de octubre, sobre el libramiento de Rincón de Romos, a la altura del kilómetro 33, cerca de la comunidad de El Saucillo y del tramo que conduce hacia Cosío.

La víctima fue identificada como la doctora Estefanía Pacheco Ramírez, quien se desempeñaba como directora de Salud Pública del municipio de Guadalupe Victoria, Durango. La médica, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Juárez del Estado de Durango, había ocupado este mismo cargo durante dos etapas de la administración municipal.

Choque involucró a patrulla y dos automóviles

En el accidente participaron tres vehículos, una unidad de la Guardia Nacional y dos automóviles particulares, uno de ellos un compacto de la marca BYD en el que viajaba la funcionaria duranguense.

Tras el impacto, uno de los automóviles terminó fuera de la carretera, mientras que la patrulla presentó daños considerables en la parte frontal.

Al lugar acudieron paramédicos y elementos de distintas corporaciones de emergencia para dar atención a los involucrados. Sin embargo, al revisar a la doctora Estefanía, conductora de uno de los vehículos particulares, confirmaron que ya había fallecido.

Entre los lesionados se encuentran Jairo Arizmendi Cruz, de 29 años, y Agustín Álvarez Soto, de 32, quienes sufrieron traumatismo craneoencefálico severo y fueron trasladados a un hospital para recibir atención especializada.

Los primeros reportes también señalaron que otros elementos de la Guardia Nacional resultaron heridos, aunque la cifra exacta de agentes afectados no fue detallada.

Investigan cómo ocurrió el accidente

Sobre las circunstancias del accidente, una versión preliminar señala que uno de los vehículos habría intentado realizar una maniobra para rebasar y posteriormente perdió el control, lo que habría ocasionado el choque.

Sin embargo, esta información todavía no ha sido confirmada autoridades mediante los peritajes correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado y de servicios periciales realizó las diligencias en el lugar, mientras que el cuerpo de la doctora sería trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

Guadalupe Victoria lamenta su fallecimiento

Tras darse a conocer la noticia, el Gobierno Municipal de Guadalupe Victoria y el DIF municipal compartieron mensajes de condolencias por la muerte de la directora de Salud Pública.

Ambas instituciones reconocieron las cualidades de Estefanía Pacheco, y expresaron su solidaridad con sus familiares y seres queridos ante la pérdida.