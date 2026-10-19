Funcionaria del INE renuncia 'por salud'; un mes después estrena cargo en la SSP

Claudia Arlett Espino, quien hasta el pasado 9 de septiembre fungió como Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), estrenó cargo este viernes 17 de octubre en Chihuahua.

De acuerdo con medios locales, la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) difundió el nuevo cargo de Espino como directora general jurídica de la dependencia.

Claudia Arlett Espino llega como parte de los cambios en la dependencia, tras el nombramiento de Luis Ángel Aguirre Rodríguez como nuevo secretario de Seguridad Pública del estado, el pasado 9 de octubre, en sustitución de Gilberto Loya Chávez.

Gilberto Loya dejó Seguridad Pública para asumir como encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, tras los cambios anunciados por la gobernadora Maru Campos.

Antes de que llegara Claudia Arlett Espino nuevamente a la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) de Chihuahua, el cargo lo ocupaba Omar Tinoco Torres.

Espino ya había ocupado el cargo en agosto de 2024, durante la gestión de Gilberto Loya; pero a finales de noviembre de ese año dejó el puesto para asumir la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE), a partir del 1 de diciembre.

Este octubre Tinoco dejó el cargo para asumir como fiscal especializado en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía General del Estado; posteriormente, Espino regresó a la SSPE.

La renuncia de Claudia Arlett Espino a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) provocó cuestionamientos políticos durante la sesión del Consejo General del 10 de septiembre de 2026, justo cuando arrancaba formalmente el proceso electoral 2026-2027.

Espino presentó su renuncia irrevocable el 9 de septiembre y argumentó motivos de salud, además de la dificultad de conciliar las exigencias de la elección concurrente —federal y de las 32 entidades— con su vida personal y familiar. Su salida abrió un debate sobre la estabilidad operativa del Instituto y la oportunidad en que se produjo.

El representante del PAN ante el Consejo General, Víctor Hugo Sondón Saavedra, señaló que la salida de Espino, a unas horas del inicio del proceso electoral, generaba dudas sobre la estabilidad institucional del árbitro electoral.