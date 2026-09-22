Funcionario de Gómez Palacio obtiene nueva orden de aprehensión por venta de una plaza

Una nueva orden de aprehensión fue cumplimentada en contra Gerardo, servidor público del Ayuntamiento de Gómez Palacio, por su probable responsabilidad en el delito de exacción fraudulenta, luego de que presuntamente ofreciera conseguir una plaza sindicalizada a cambio de dinero.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) informó que esta nueva acusación deriva de hechos distintos a los que motivaron su anterior detención, la cual fue informada oportunamente por El Siglo de Durango hace poco más de una semana. Gerardo se desempeñaba como bibliotecario adscrito al Instituto Municipal de Cultura y, de acuerdo con los datos de prueba recabados por el Ministerio Público Especializado, habría utilizado su condición de servidor público para ofrecer al ciudadano la posibilidad de ingresar a trabajar en el Departamento de Servicios Públicos, específicamente en el área de Eléctricos.

Según la investigación, el ahora imputado habría asegurado que podía garantizar la obtención de la plaza sindicalizada a cambio de 120 mil pesos. Bajo esa promesa, la persona afectada le habría entregado 75 mil pesos, con la expectativa de obtener el empleo, pero la plaza finalmente no habría sido otorgada, lo que ocasionó un perjuicio económico al denunciante.

A partir de estos hechos, la Contraloría Municipal de Gómez Palacio presentó una nueva denuncia ante la FECCED, que inició una nueva carpeta de investigación y realizó las diligencias correspondientes para reunir los datos de prueba. Con esos elementos, el Ministerio Público especializado solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión por este segundo caso.

El mandamiento judicial finalmente fue ejecutado por elementos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción directamente en el Centro de Reinserción Social (Cereso), donde Gerardo ya se encontraba interno debido a un proceso distinto. Por ello, la nueva orden no implica una nueva detención física en el exterior, sino que el imputado quedó sujeto también a la autoridad judicial por los hechos contenidos en la segunda carpeta de investigación.

La FECC precisó que esta nueva acusación corresponde a hechos y una denuncia diferentes a los que originaron su anterior proceso, por lo que será la autoridad judicial la que determine su situación jurídica respecto de este segundo caso. La imputación se mantiene en el ámbito de la probable responsabilidad y no constituye una sentencia.

Cabe precisar que el delito de exacción fraudulenta está previsto en el artículo 213 y sancionado en el artículo 212, fracción III, del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Durango.