Funcionario de Fiscalía Durango es acusado de presunta agresión a jovencita, en una fiesta

A través de redes sociales una mujer hizo público el caso en el que, una joven fue víctima de agresiones por parte de una familia; la situación tomó mayor importancia al ser señalado un funcionario estatal entre los involucrados.

Mayra "N" realizó una transmisión desde su perfil de Facebook durante la madrugada de este sábado, en la que aseguraba, se encontraba en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Durango interponiendo una denuncia por las agresiones que fue víctima su hija.

La madre, narró que, la noche del viernes su hija asistió a una fiesta de graduación en el Salón Imperial, cuando intempestivamente, al acudir al baño, la menor fue abordada por una mujer, a quien identifica como esposa de un funcionario estatal.

Ahí dentro del área de baños, dicha mujer y sus hijos, comenzaron a agredir a la joven; entre las lesiones, se dice que presentaba contusiones en la cara, un ojo, y cuello.

Hasta ahora, se desconoce la razón por la que la joven mujer fue golpeada por la familia.

El funcionario involucrado, según la denuncia, sería el Director de Justicia Restaurativa de la Fiscalía General del Estado de Durango, a quien se señaló que incluso ingresó al baño de mujeres, donde ocurrió el desencuentro y también arremetió contra la adolescente. "La agarró a puñetazos y la golpeó", afirmó Mayra en su video.

"Como va a ser posible que un trabajador que trabaja en la Fiscalía, quien es el Director de Justicia Restaurativa le diga a una niña, una menor de edad, que si con eso tenía, por put* o le daban más, la acaban de golpear", finalizó.

Sobre el hecho, se sabe que Mayra encontró a su hija inconsiente al interior del baño de mujeres, resguardada por una mujer de vigilancia, quien también resultó herida en la trifulca.

Hasta ahora, la autoridad no ha emitido posicionamiento sobre esta situación violenta en la que presuntamente participó un funcionario estatal.