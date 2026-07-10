Funcionarios del gobierno de Durango requeridos por la DEA 

Las crisis políticas rara vez se extinguen por el simple paso del tiempo, por mucho que los políticos le apuesten a ello. Solo desaparecen cuando los hechos logran imponerse sobre las sospechas. Mientras eso no ocurra, cada nueva revelación, documento o contradicción reaviva un debate que termina desgastando el activo más valioso de cualquier gobierno: su credibilidad.

En Durango, justo cuando parecía que la tormenta comenzaba a amainar para el gobernador Esteban Villegas, surgen nuevas revelaciones que vuelven a colocar a su gobierno y a una parte importante de su gabinete en el centro de la discusión nacional por las presuntas investigaciones en su contra.

Y es que, en una nueva publicación de La Silla Rota, dirigida por Roberto Rock -periodista y analista político con amplia trayectoria en México-, no solo se retomó los documentos migratorios que difundimos en este medio y en la plataforma digital que administro, sino que agregó elementos que amplían el alcance del caso y mantienen bajo presión al mandatario.

Hasta hace unas semanas, el debate giraba principalmente alrededor de las contradicciones del mandatario respecto a su visa estadounidense. Sin embargo, hoy la discusión ya no se limita a un documento migratorio, sino que incorpora el comportamiento de funcionarios de su administración frente a agencias estadounidenses y la estrategia institucional para responder a los señalamientos periodísticos.

Los registros retomados por La Silla Rota muestran diecisiete ingresos a Estados Unidos entre 2018 y 2024, varios de ellos realizados mediante aeronaves privadas. En sí mismo, utilizar este tipo de transporte no constituye irregularidad alguna. Lo relevante es que esos documentos vuelven a colocar bajo escrutinio las distintas versiones que el mandatario ha ofrecido sobre sus desplazamientos y sobre el momento en que dejó de viajar al vecino país.

No obstante, otro de los nuevos datos aportados por la publicación es la versión que apunta hacia funcionarios del Gobierno del Estado, quienes, de acuerdo con fuentes citadas por el medio, habrían sido invitados a reunirse con representantes de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) en la Ciudad de México, invitación a la que habrían declinado asistir.

La respuesta institucional tampoco ayuda a disminuir la controversia. De acuerdo con la publicación, la Coordinación de Comunicación Social del Estado envió una carta al medio reprochando que las notas afectan la imagen del Gobernador. El problema es que la imagen pública no se protege mediante reclamos. La forma más eficaz de desactivar una crisis consiste en responder con pruebas que despejen la especulación.

Esteban Villegas mantiene el rechazo absoluto a las versiones que hablan de investigaciones en su contra, tanto por parte de la FGR como de autoridades estadounidenses. Sin embargo, la crisis política ya no radica solo en la existencia o inexistencia de esas indagatorias. Lo que hoy pesa es que, conforme aparecen nuevos datos, los argumentos oficiales no logran cerrar el debate y, por el contrario, abren nuevos frentes.

EN LA BALANZA.-La información que publiqué sobre la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Durango se sustentó en la agenda oficial que Comunicación Social de la Presidencia distribuyó la tarde del miércoles a los reporteros que cubren la fuente presidencial, donde únicamente se contemplaba una actividad de la mandataria en Gómez Palacio. Fue hasta la conferencia matutina del jueves cuando la propia Presidenta informó que también visitaría el municipio de Durango para supervisar la obra de la presa Tunal II. Las agendas presidenciales suelen modificarse -o no- por razones logísticas, de seguridad, operativas o incluso climatológicas, por lo que este tipo de ajustes forman parte de la dinámica habitual de la Presidencia de México.

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