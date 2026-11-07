Fundación Francisco Montoya inicia acciones legales y resistencia para defender Monumento a Villa

La defensa del monumento ecuestre de Francisco Villa, obra del escultor duranguense Francisco Montoya de la Cruz, comienza a tomar nuevas dimensiones. La Fundación que lleva el nombre del artista, encabezada por Francisco Rugo Montoya, hijo del escultor, informó este fin de semana sobre las acciones legales, ciudadanas y culturales que prepara para impedir que la pieza histórica sea retirada de su actual ubicación y trasladada al municipio de San Juan del Río, como lo confirmó recientemente el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal.

Durante una rueda de prensa convocada por la Fundación, a la que acudieron muy pocos representantes de medios de comunicación, sus integrantes expusieron los argumentos de su inconformidad y anunciaron que ya preparan un recurso de amparo, además de una serie de actividades de resistencia civil. La controversia también está relacionada con la construcción de un nuevo monumento dedicado al Centauro del Norte, de aproximadamente 25 metros de altura, que será colocado frente a la Central de Autobuses de la capital duranguense y cuya instalación se contempla para el próximo 20 de noviembre.

Un patrimonio de los duranguenses

En entrevista, Francisco Rugo Montoya agradeció a las personas que se han sumado a la defensa de la escultura y reconoció el respaldo ciudadano que ha recibido el movimiento. Señaló que “existen elementos que permiten cuestionar la decisión gubernamental y defender la permanencia de una obra que representa una parte importante del patrimonio histórico y artístico de Durango”, dijo..

Por su parte, Mauro Yen Fernández explicó que las acciones comenzaron desde abril, cuando se enviaron distintos oficios al gobernador y a instituciones culturales, entre ellas el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), para manifestar formalmente su rechazo al traslado.

El integrante de la Fundación puntualizó que la inconformidad no solo está dirigida a la construcción de una nueva representación de Francisco Villa, sino también a que esta decisión del propio gobernador implique retirar la escultura original realizada por Montoya de la Cruz.

“No estamos de acuerdo, pero que lo otro que lo ponga porque ya se hizo el gasto y se robó el dinero de todos nosotros, que la ponga, pero que no vaya a mover la original”, expresó, al considerar que el retiro de la pieza constituiría un despojo al patrimonio cultural de la ciudad.

Fernández recordó que el monumento fue realizado en 1976 y destacó que su elaboración fue posible gracias a las aportaciones de la ciudadanía, que donó llaves y recursos para que el maestro Francisco Montoya de la Cruz concretara la obra. Por ello, sostuvo que la escultura pertenece a la memoria colectiva de los habitantes de la capital y no debería ser trasladada sin considerar su opinión.

Amparo y firmas ciudadanas

Entre los argumentos expuestos durante la conferencia se mencionó la intervención del INBAL y su postura respecto a la conservación de la obra. Según los integrantes de la Fundación, el instituto ha hecho recomendaciones para evitar que el monumento sea removido, por lo que consideran que existen elementos suficientes para continuar con la defensa por las vías institucionales.

Mauro Yen Fernández informó que el recurso de amparo ya se encuentra preparado y que se contempla promoverlo una vez que se concrete el acto que buscan impedir. Aclaró que la intención es que la acción legal sea respaldada por la ciudadanía y no presentada únicamente como una iniciativa de la Fundación. En ese sentido, señaló que ya se han reunido miles de firmas de personas que se oponen al traslado.

“Esto es un asunto de egolatría, de mucha ignorancia. El agravio mayor es que se la quiera llevar, porque el maestro Montoya la hizo y se la heredó a Durango capital”, manifestó Fernández, quien calificó la decisión como una afectación al patrimonio histórico y cultural de la entidad.

Anuncian más actividades

Como parte de las medidas para mantener visible su inconformidad, la Fundación Francisco Montoya de la Cruz anunció la organización de eventos artísticos y actividades de resistencia civil en las inmediaciones de la escultura ecuestre, ubicada sobre el bulevar de la Juventud.

Las acciones tendrán continuidad durante los próximos días y contemplan una jornada especial el 20 de noviembre, fecha en la que se prevé la instalación de la nueva estructura monumental frente a la Central de Autobuses de Durango.

Ahora, la disputa suma una ruta legal y una movilización ciudadana en torno a la conservación de uno de los monumentos ecuestres más representativos de la capital duranguense.