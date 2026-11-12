Fundación Montoya cuestiona silencio de Facultad de Pintura ante situación de monumento a Villa

La Fundación Francisco Montoya de la Cruz busca conocer el posicionamiento de la hoy Facultad de Pintura, Escultura y Artesanías de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), antes Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías (EPEA), ante la intención de retirar el Monumento Ecuestre a Francisco Villa, una obra que fue creada y construida precisamente en los talleres de esta institución, bajo la dirección del maestro Francisco Montoya de la Cruz.

Francisco Rugo Montoya Burciaga, hijo del escultor y presidente de la Fundación, señaló que resulta significativo que la institución educativa no haya fijado una postura frente a la controversia, particularmente por su participación directa en el proceso artístico y técnico que dio origen a una de las esculturas más representativas de Durango.

La petición se suma a la que este jueves realizó ante el Ayuntamiento de Durango, cuando integrantes de la Fundación acudieron a Cabildo para entregar una carta en la que solicitaron que el Gobierno Municipal manifieste su posición respecto a la intervención del monumento y su responsabilidad en la protección del patrimonio escultórico de la ciudad.

UNA OBRA QUE NACIÓ EN SUS TALLERES

El representante de la Fundación recordó la importancia de que la actual Facultad de Pintura se pronuncie, pues el monumento ecuestre no solamente está relacionado con la trayectoria de Francisco Montoya de la Cruz, sino también con la historia de la propia comunidad académica.

La escultura, inaugurada en 1976, fue desarrollada desde cero en los talleres de la entonces EPEA. Su elaboración implicó un proceso de fundición a la cera perdida, además de trabajos de diseño, fundición, herrería y arquitectura, en los que participaron profesores y alumnos bajo la dirección del maestro Montoya.

Incluso, la realización de la pieza contó con la colaboración de la ciudadanía duranguense, que donó llaves y diversos enseres domésticos de bronce para reunir el material necesario y darle forma a la escultura.

Por ello, para la Fundación, la intervención de la obra también representa un asunto que involucra directamente a una institución que fue parte de su creación y que conserva un vínculo histórico con el legado del artista.

Montoya Burciaga expresó su extrañeza ante la ausencia de un pronunciamiento de la Facultad y consideró importante conocer qué posición mantiene frente al destino de una pieza que surgió de sus propios espacios de formación artística.

BUSCAN POSICIONAMIENTOS

Sobre la solicitud presentada ante el Ayuntamiento, Rugo Montoya explicó que la intención es obtener una respuesta clara de las autoridades municipales, particularmente porque tienen bajo su resguardo los bustos y esculturas distribuidos en la ciudad.

“Simplemente y sencillamente, lo que se pide es que se manifieste cuál es su posición. El municipio tiene el resguardo de todos los bustos y esculturas de la ciudad”, expresó.

La Fundación cuestiona que se mantenga la determinación de retirar el monumento sin que, desde su perspectiva, se haya considerado suficientemente su valor artístico, histórico y simbólico para los duranguenses.

Aunque la inconformidad se concentra en la permanencia de la escultura ecuestre, la familia también ha señalado la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección y conservación de las obras artísticas que forman parte del patrimonio público.